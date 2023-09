Retorno haitianos a su país marca primeros días del cierre fronterizo

En un hecho inusual y de manera sorpresiva, desde el pasado viernes miles de haitianos comenzaron el retorno voluntario hacia su país, luego de que el gobierno dominicano dispusiera el cierre de la frontera en respuesta a la construcción de un supuesto canal de riego agrícola en el Río Masacre del lado haitiano, que las autoridades dominicanas aseguran desviará su curso.

Aunque desde el primer día del cierre fronterizo, el viernes, se pudo notar cómo los inmigrantes del vecino país empezaban a salir de manera voluntaria hacia su territorio, fue el fin de semana cuando la cantidad se incrementó a niveles que no se esperaban.

Los autobuses desde ciudades como Santiago, La Vega, Valverde y otros pueblos de la zona norte del país, viajaban repletos de haitianos, al igual que camiones de la Dirección General De Migración (DGM) llegaban al punto de la puerta hacia la comunidad haitiana de Juana Méndez (Ouanaminthe), para cruzar, los primeros voluntariamente y en calidad de deportados, los segundos.

La cantidad exacta de haitianos que han cruzado es incierta.

Un soldado del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) abordado sobre el tema, dijo a Diario Libre que quienes retornan voluntariamente eran todos ilegales, mientras que los pocos que poseían pasaportes visados eran los únicos que debían hacer el proceso de salida vía las oficinas de Migración.

Los haitianos, al ser cuestionados sobre los motivos de su salida del país, señalaban que se sentían mal por las decisiones tomadas por el gobierno dominicano y preferían irse.

"Me voy para Haití porque tiraron la ley que no va a dejar a los haitianos ni con papel", expresó un haitiano citando una medida que no se ha tomado como la razón del regreso a su país.

Durante viernes y sábado se permitía el paso hacia Haití a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde.

No obstante, ayer domingo, debido a la gran afluencia de personas, la puerta tuvo que abrirse a las 10:30 de la mañana. En ciertos momentos, los agentes del Cesfront se vieron abrumados a causa de la gran cantidad de haitianos que intentaban cruzar.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/17/imagen-diaz-morfa-en-la-frontera.jpg El Ministro de Defensa durante su recorrido por la frontera. (FUENTE EXTERNA)

Recorrido por el río Masacre

El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, en compañía de los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, realizó una inspección ayer domingo en la frontera con Haití para supervisar el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con el país vecino.

Al final del recorrido, el Ministro confirmó que la región fronteriza está bien protegida y en calma, sin incidentes relevantes, expresando confianza en la capacidad de las fuerzas armadas para mantener el control.

Preocupación por el cierre del mercado

El cierre de la frontera también ha llevado a la suspensión de la actividad comercial, y dado que el mercado binacional de Dajabón es una de las principales fuentes de ingresos económicos tanto para los residentes locales como para otros en el país, los comerciantes que operan en este espacio han expresado preocupación por su futuro.

La generación de divisas depende exclusivamente del intercambio comercial que mueve millones de pesos los lunes y viernes de cada semana, que es cuando tradicionalmente se abre el mercado al público haitiano.

Encuentros con Ito

Los afectados han sostenido varios encuentros con el ministro de Industria Comercio y Mipymes (Micm), Víctor (Ito) Bisonó, quien este domingo estuvo visitando el interior del mercado y supervisando los inventarios de productos perecederos de los distintos locales, con el propósito de coordinar el apoyo, adquiriendo la mercancía para programas sociales del Gobierno.

Desvío de río afectaría arroz La producción de arroz en Dajabón peligraría ante un posible desvío del Masacre. De acuerdo a cosecheros locales, los mayores daños se prevén en La Vigía, Sánchez y El Coco, abarcando unas 16 mil tareas, y afectando a unos 1,300 productores. El agricultor Ramón Cordero indicó que funcione el canal tendrían que represar el río, suprimiendo el agua a cientos de productores.