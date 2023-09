Gobierno dominicano rechaza "de plano" pedido de experto de la ONU de reconsiderar cierre de la frontera

El Gobierno dominicano rechazó este lunes "de plano" el pedido del experto en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los DDHH, William O´Neill, de que reconsidere el cierre fronterizo que dispuso. El representante independiente del organismo alegó que la medida tendría "graves consecuencias" para las dos naciones, pero especialmente para Haití por la crisis política, humanitaria y de violencia que atraviesa.

El Gobierno indicó que la solución inmediata y definitiva al conflicto está en manos de Haití, "cuando decida poner fin a la construcción del canal".

El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó el viernes de la semana pasada el cierre marítimo, aéreo y terrestre de la frontera con el vecino país hasta tanto desista de manera "definitiva" de la construcción del canal de riego que realizan "grupos incontrolables" en el río Masacre, afluente compartido por ambas naciones.

En la respuesta al pedido de O'Neill, el Gobierno tildó sus declaraciones de "parcializadas y desafortunadas".

Le reiteró que "cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción 'unilateral e ilegal' del canal en el río Dajabón".

El comunicado, emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que el Gobierno dominicano expresa "su profunda preocupación" por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití.

También le recordó que desde el año 2021 la República Dominicana ha estado instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, "reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país".

El Gobierno le dijo, además, que el tema migratorio que él menciona no guarda relación con el conflicto del canal del río Masacre.

"Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O´Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración" Gobierno dominicano “

Agregó que el mandatario ha "afirmado que 'el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional' y esperamos que actúe en consecuencia".

En torno al pedido del señor O'Neill de que permita el envío de ayuda humanitaria para evitar empeorar la crisis en esa nación, dijo: "El gobierno dominicano toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití".

Comunicado íntegro del Gobierno dominicano

COMUNICADO

RESPUESTA DEL GOBIERNO DOMINICANO AL SR. WILLIAM O´NEILL

El Sr. William O´Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy una declaración sobre las acciones recientes del Gobierno dominicano.

El Gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití. Desde 2021, venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país.

Por tanto, rechazamos de plano las declaraciones parcializadas y desafortunadas del Sr. O´Neill. En primer lugar, reiteramos que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción unilateral e ilegal del canal en el río Dajabón. La declaración conjunta del 27 de mayo a la cual se refiere el señor O´Neill se basó en esta condición, como lo confirmaron las declaraciones del ministro Roberto Álvarez el 31 de mayo de 2021 y su comunicación al canciller haitiano el 6 de julio de 2021, en la cual el ministro reiteró su llamado al diálogo bajo esa condición.

En segundo lugar, el Sr. O´Neill menciona el tema migratorio, que no guarda relación con el conflicto del canal. Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O´Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración. El presidente Luis Abinader ha afirmado que "el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional", y esperamos que esta actúe en consecuencia.

El Gobierno dominicano toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reitera que la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal.

Asimismo, es importante aclarar que es prematuro hablar de un arbitraje internacional cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos, pues la crisis ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho.

Queremos enfatizar el mensaje del presidente Abinader de ayer: "La situación en nuestra frontera está bajo control. La población puede estar tranquila, ya que no hay amenazas para sus actividades diarias en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas".

Queremos reiterar a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional que este no es un conflicto entre dos pueblos, ya que ni los dominicanos, ni los haitianos desean la confrontación. Nuestros pueblos desean vivir en paz. No buscamos una confrontación, pero sí enfrentamos a los incontrolables que generan inseguridad en Haití.

Reiteramos la voluntad del Gobierno dominicano de buscar soluciones que garanticen la seguridad y protejan nuestros recursos naturales.

18 de septiembre de 2023.

Dirección de Comunicación MIREX