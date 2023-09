El río Masacre, en el centro de la crisis diplomática entre República Dominicana y Haití

La crisis diplomática entre Haití y República Dominicana podría convertirse en una crisis humanitaria, según advirtió este 18 de septiembre la ONU. Haití, que recibe al menos el 25% de los alimentos de su país vecino y que depende de la importación de medicamentos, podría agravar su crisis social tras el cierre total de la frontera. ¿Es responsable la gestión del Río Masacre?

La construcción de un canal en el Río Masacre, que llevaría agua hacia Haití, provocó que República Dominicana cerrara su frontera a sus vecinos el pasado 15 de septiembre. El río es a la vez un límite natural, fuente de agua para ambas poblaciones, y también un problema más a las ya complicadas relaciones entre ambas naciones. ¿Cómo repartir justamente un recurso natural?

Los intereses de ambas naciones no están en conflicto

"Este tema está estructurado o reglamentado por un acuerdo del año 1929, pero lamentablemente nunca se negoció lo que se llama un protocolo de implementación de esos acuerdos. Una aproximación posible es a través de las vías legales internacionales, pero soy de opinión de que es perfectamente posible una negociación", contesta para RFI el abogado dominicano Nelson Espinal Báez, experto en negociación y mediación.

"Lo que hay es un conflicto de posiciones, no un conflicto de intereses. Los intereses de ambas naciones no están en conflicto. Al contrario, a República Dominicana le conviene que ese pueblo tenga agua y que tenga electricidad, que tenga desarrollo agropecuario. Clave es la gestión eficiente del mismo y que no venga a dañar los intereses de República Dominicana. Y es perfectamente posible desarrollar una propuesta, una solución de ganancia para ambas naciones", subraya el abogado.

Un pretexto para otra cosa

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habría aceptado la creación de este canal en mayo de 2021. Es por esta razón que el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que podría haber otros motivos que llevaron a Santo Domingo a tomar medidas radicales.

"No hay razón para que República Dominicana tome esa posición de cerrar la frontera. Y yo creo que más que una posición técnica, hasta política, hay otros intereses. Es como si esta situación es un pretexto para otra cosa. En el caso dominicano, creo que [hay] temas políticos, electorales, y en el caso haitiano, bueno, la debilidad institucional es lo que explica todo eso", explica.

El próximo 1ro de octubre se celebrarán las elecciones primarias de las agrupaciones políticas dominicanas. En mayo de 2024 serán las presidenciales.