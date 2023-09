¿Cuántas veces RD ha solicitado la paralización del canal en el río Masacre?

De acuerdo a las informaciones que posee el Gobierno dominicano, no se trata de un canal de riego, sino de un canal de trasvase. ( EDDY VITTINI )

Los trabajos de construcción del canal que busca desviar el cauce del río Masacre o Dajabón se iniciaron en el año 2018.

De acuerdo a las informaciones que posee el Gobierno dominicano, no se trata de un canal de riego, sino de un canal de trasvase, para desviar parte del caudal del río hacia el mencionado sistema de riego. En virtud de la falta de información adecuada y precisa respecto a la construcción del canal en el lado haitiano del río Dajabón o Masacre, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer una cronología de los reclamos realizados por el país.

Los reclamos dominicanos por el río Masacre

27 de abril de 2021: el Ministerio de Relaciones Exteriores se enteró de la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre, por lo que envió una nota diplomática al gobierno haitiano exigiendo "detener de manera inmediata cualquier trabajo u obra que pudiera afectar el cauce natural del río Masacre". La nota hizo referencia a lo establecido en el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929. A raíz de esa nota se convino una reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana que se celebró el 27 de mayo de 2021.

31 de mayo de 2021: al recibir información de que la parte haitiana no había detenido los trabajos del canal, ni había sido transparente con las intenciones reales de la obra, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, realizó una declaración desde el Palacio Nacional, anunciando que el Gobierno dominicano no regresaría al diálogo con Haití sobre la construcción del canal sobre el río Dajabón/Masacre, hasta que esa nación no declarase públicamente que había paralizado la obra.

18 de junio de 2021: el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití envió una nota a su homólogo dominicano en la que pedía retomar el diálogo y defendía la posición haitiana.

6 de julio de 2021: el canciller dominicano respondió a su homólogo haitiano reiterando de manera enfática y con argumentos jurídicos y técnicos, que el Gobierno haitiano debía detener inmediatamente la construcción del canal y lo exhortaba a abrir un diálogo con el objeto de explorar el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, los trabajos en el canal aparentemente cesaron.

12 de septiembre de este 2023: Al enterarnos del reinicio de los trabajos para conectar el canal al río Dajabón/Masacre, el Presidente de la República convocó al Consejo de Seguridad Nacional, el cual emitió un comunicado con las medidas tomadas por el Gobierno dominicano y reiterando la misma posición fijada en 2021: que la construcción del canal debe cesar de manera inmediata.

