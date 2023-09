Autoridades de La Altagracia conmemoran el Día Internacional de la Paz

En un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Paz, las autoridades de la provincia de La Altagracia se reunieron para reflexionar sobre la importancia de la paz en el contexto actual, tras la situación que envuelve el país con la nación haitiana.

En el evento, el senador Virgilio Cedano, explicó que República Dominicana, históricamente, desde el año 1844, año en que se declaró la independencia, es un país de paz.

Resaltó que República Dominicana nunca ha agredido a ningún país extranjero y que los conflictos internos que se han tenido, como Estado, como nación, se han solucionado aquí.

El no intervenir en las relaciones intrínsecas de cada país es un símbolo de paz, añadió y resaltó: "En estos momentos, el presidente de la República, Luis Abinader, ha elevado la voz por Haití, que es un lugar que está bajo la violencia, donde no hay paz, no hay Estado".

Como país hermano, consideró, que República Dominicana debe pedir por todos los países del Caribe y América Latina.

Sostuvo que además de la paz que debe existir entre un Estado y otro, esta debe iniciar en la familia con la formación de los hijos, en el vecindario y desde las funciones públicas.

"Desde una manera u otra, debemos irradiar paz desde nuestras funciones públicas, desempeñándola con pulcritud, con tolerancia y también con el manejo honesto de los recursos que están en nuestras manos", apuntó.

Aclaró, asimismo, que esta es fecha propicia para unirse y lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se fundamentan en la paz y aseguró que no puede haber desarrollo si no hay paz.

En ese orden, la gobernadora provincial Martina Pepén Santana, manifestó que la ocasión invita a seguir cultivando los valores, que son tan necesarios en la nación.

A su entender, estos son vitales para el individuo, como son el amor, el respeto, la tolerancia y la paz.

Indicó que este 21 de septiembre, alzan la voz de ruego y de oración por los países que conforman la isla La Española, pero, especialmente por el presidente Abinader para que "Dios le dé la paz, pero, sobre todo, sabiduría para lidiar con el conflicto que enfrentan las naciones".

De su lado, el representante de las iglesias evangélicas en la provincia, el pastor Ruddy Hidalgo, argumentó que hay una paz que viene al ser humano producto de una política sostenida pensando en los valores y principios; pensando en la libertad del ser humano en lo que es convivir en conjunto.

Para el religioso, las políticas enfocadas en mejorar la vida del ser humano permiten al individuo logar paz, pues, cuando el ser humano se siente sin los recursos necesarios para vivir y atraviesa momentos difíciles y no ve una luz el el túnel para buscar una salida a sus necesidades, tiende a traer lo que es la violencia.

En otro orden, apuntó que ante la situación actual que enfrenta el país, es necesario poner a un lado la bandería política y religiosa y apegarse a la paz, que se genere una cultura de paz, que llegue a los hogares y a los más necesitados.

La paz muchas veces, aclaró, viene por el estatus, por la economía, por la estabilidad familiar y, por eso, se debe orar y buscar a Dios para que haya una paz colectiva.