¿Solicitar un estudio medioambiental sobre canal en río Masacre, la única opción de RD para defenderse?

El sociólogo y ex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería, Inocencio García, indicó que la diplomacia dominicana falló en el manejo de la crisis por el río Masacre y, tras el discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, entiende que la única opción que pudiera impedir el avanzado canal es presentando ante un arbitraje internacional un estudio que compruebe los peligros medioambientales que supone la obra hídrica haitiana.

García explicó que este estudio debe ser solicitado por el Gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta recomendación la hizo el ex diplomático al analizar la tensa situación, en la que, según él, Haití le ganó a República Dominicana logrando que firmara en 2021 una Declaración Conjunta "amañada" y usando su estrategia de "víctima" ante los organismos internacionales.

García citó como el primer error del gobierno encabezado por Abinader, el haber firmado una Declaración Conjunta vinculante reconociendo, según lo expresado por las autoridades haitianas, que la obra hídrica no desviaría el cauce del río, sin antes haber hecho los estudios ambientales que avalaran el proyecto.

"Efectivamente, la obra hídrica no desvía el cauce porque los cauce no se desvían, lo que se desvía es el agua y es lo que pretenden hacer, un trasvase de todas las aguas del Masacre hacia la llanura de Maribawoux", acotó.

Advirtió que "aunque el presidente pidió la paralización de la obra cuatro días después, ese documento firmado el 27 de mayo de 2021 es vinculante y está siendo utilizado inteligentemente por Haití".

Según el ex diplomático dominicano, el peligro de ese documento es que por el tono del discurso de Henry, "República Dominicana y Haití terminarán en un arbitraje internacional" para resolver el conflicto, donde los diplomáticos haitianos, "con más expertiz que los dominicanos", utilizarán esa declaración conjunta a su favor, "aunque ellos están violando el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929".

Sobre la pregunta de si la polémica declaración conjunta tiene más peso que el tratado de 1929, el experto en relaciones bilaterales, indicó que el problema del acuerdo de Paz es que este no tiene un reglamento de aplicación, lo que provoca que cada parte en el conflicto le dé una interpretación distinta.

Es por esto, que entiende que la única vía de escape para la República Dominicana para resolver el gran problema que se le viene encima es solicitar que una comisión de la OEA haga un estudio sobre el impacto medioambiental del canal haitiano.

Dice medidas del gobierno dominicano fortalecieron a haitianos

García consideró que las medidas que tomó la Mesa de Seguridad y el presidente Luis Abinader para presionar a los haitianos, como el cierre de la frontera y suspensión de emisión de visas, lo único que hizo fue fortalecerlos y aumentar su orgulloso patriótico, al punto de que las bandas haitianas se unieron en apoyo a la construcción del canal.

"Cerrar la frontera y desplegar un fuerte contingente militar fue una decisión desproporcional al objetivo perseguido por el Gobierno dominicano que era que se detenga la construcción del canal, y no le sirvió de nada, la obra no se va a detener, está en un 90 %, y el cierre ha causado pérdidas millonarias tanto a los productores de aquí como a los de allá".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/23/inocencio-garcia.jpeg Inocencio García, actual secretario de Asuntos con Haití de la Fuerza del Pueblo. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que estas acciones se convierten en un insumo más para que Haití siga teniendo mejor imagen ante los organismos internacionales que la República Dominicana.

"Haití puede tener las peores crisis, pero no descuida la parte diplomática, porque sabe que es la única manera en la que pueden defender sus intereses y tener de su lado a los organismos internacionales, sus diplomáticos están bien formados, no hay ninguno que no tenga maestrías, invierten muchos años de estudios y están más preparados que nosotros", expresó García.

Acotó que "por las decisiones que el Gobierno tomó, la única lectura que se le puede dar a eso es que la Cancillería dominicana no entiende cómo es la diplomacia con Haití".

Señaló que, por sus años como viceministro de Cooperación Bilateral, encargado de la División de Relaciones con Haití de la antes llamada Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y secretario de la Embajada Dominicana en Haití en los periodos 1998-2000 y 2004-2007, aprendió que Haití maneja las relaciones diplomáticas con la República Dominicana de la manera siguiente: "Dar mucho de palabra y poco de obra", refiriéndose a que el país vecino cuida bien sus intereses, está atento a todos los documentos vinculantes, y no se compromete con nada "porque no puedo cumplir y no me interesa cumplirte", pero sí quieren que la contraparte se comprometa con ellos, acotó.

"Hasta que los diplomáticos dominicanos no entiendan cómo es la negociación con Haití vamos a seguir sufriendo consecuencias negativas como esta" Inocencio García ex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería dominicana “

Cree fue error de Abinader decir que el Gobierno haitiano no apoyaba el canal

García también enumeró como error de Abinader, el haber dicho que el gobierno haitiano no apoyaba la construcción del canal y el haberse "precipitado" desplegando todo su cuerpo militar, "cuando Haití no nos ha declarado la guerra".

Indicó que la crisis actual es solo la antesala de un próximo conflicto por el río Artibonito. "Haití está depredado, no tienen agua y la van a buscar cómo sea".

De todas las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada, valoró la reactivación del canal La Vigía y la presa de Don Miguel, en el río Masacre, a la vez recomendó que el gobierno trabaje por medidas de largo plazo para evitar la tala de árboles en la zona.

¿Qué dijo Ariel Henry?

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronunció un discurso la tarde de este viernes ante la 78va. Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que defendió la construcción de un canal de agua sobre el río Masacre por parte de los haitianos.

Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry respecto al canal, de que la obra era una "iniciativa privada", el primer ministro sorprendió apoyando la captación de agua sobre el río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz de 1929 y la declaración conjunta de 2021, en esta última el Gobierno dominicano reconocía que la construcción del canal no representaba un desvío del caudal.

"Haití reafirma su derecho soberano a utilizar sus recursos hídricos binacionales tal como lo hace la República Dominicana y reivindica un reparto equitativo de los recursos de ese río" Ariel Henry Primer ministro de Haití al pronunciar un discurso ante la ONU “