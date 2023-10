Canciller Roberto Álvarez: "Aquí no ha habido políticas racistas ni el pueblo dominicano es racista"

El canciller Roberto Álvarez negó que en República Dominica exista una política racista o que el pueblo dominicano lo sea.

"Aquí no ha habido políticas racistas ni el pueblo dominicano es racista. Aquí todos los tenemos (el negro) detrás de la oreja", afirmó este miércoles el alto funcionario al hablar ante los senadores, que le invitaron a explicar el conflicto generado con Haití por la construcción de un canal que desviaría el agua del río Masacre en la frontera con Dajabón.

Al responder preguntas del senador Franklin Rodríguez (San Cristóbal), Álvarez explicó que en esta parte de la isla La Hispaniola no existió una esclavitud como en el lado que ocupa Haití o como en Estados Unidos.

En ese sentido criticó que el país no haya sabido proyectar esta narrativa a nivel internacional sobre "nuestros orígenes, que son totalmente diferentes no solo al de los haitianos, sino al de Estados Unidos, a los de países del Caricom".

Dijo que datos del censo de 2010 revelan que el 73 % de los dominicanos es mulato, 16 % negro y 11 % blanco. Agregó que esta composición ya existía para 1750. "Ya para esa época era 70 % mulato", detalló.

"O sea, que no ha habido ningún cambio en nuestro país. Aquí no hubo una esclavitud como hubo en Estados Unidos, como hubo en Haití. Aquí no es necesario estudiar esa esclavitud para entender al pueblo dominicano, pero nosotros no hemos sabido vender esa narrativa, comunicarla debidamente; por lo tanto, lo que estoy diciendo es que aquí no ha habido políticas racistas ni el pueblo dominicano es racista, aquí todos las tenemos (el negro) detrás de la oreja", enfatizó.