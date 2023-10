Mujeres denuncian sufren acoso sexual en el Metro de Santo Domingo

Un grupo de mujeres denunciaron que han sido víctimas de acoso sexual en el Metro de Santo Domingo. Entre las prácticas de las que dicen han sido víctimas están manoseos y masturbación con sus cuerpos, mientras se transportan de pie en el masivo sistema de transporte.

Una de las denunciantes dijo que es difícil identificar a las personas que se dedican a la práctica por el tumulto de pasajeros.

Otra de las víctimas, de la cual se hace reserva de su nombre, dijo que cuando "se regó" dentro de un vagón, muchas personas le dijeron que "eso es así y que lamentablemente ya no sabrá quién fue".

"Llorando por la bendita impotencia que siento en estos momentos. En el metro de Santo Domingo @opret_rd @metrosd_rd existen mujeres que están siendo acosadas por malparidos indeseables, lo peor de todo es que en muchas ocasiones (cómo fue mi caso hoy) por el tumulto de personas esos idiotas se mueven con rapidez y cuando te volteas para verle el rostro y decirle par de cositas, ya no está. Si vas donde un seguridad no pueden hacer nada porque no tienes evidencias", manifestó.

Continuó diciendo: "Cuando me regué dentro del vagón la mayoría de personas me dijeron esto es así mija, lamentablemente ya no sabrás quién fue... y ¿tengo que quedarme tranquila? ¿Me quedo con lo que me hicieron y listo? ¿Entonces al final me hago la loca de que no me agarraron el trasero? Mi cuerpo no se toca".

Meses atrás, otras mujeres habían denunciado la situación en las redes sociales.

La humorista Cheddy García fue una de las personalidades que compartió la situación, dando voz de alerta a las autoridades.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el pasado mes de Julio, la también actriz compartió la denuncia de una seguidora que le contaba que su hija llegó llorando porque un hombre en el metro estaba pegado a ella "y ella se dio cuenta de algo raro y se movió, más no se percató que su bulto de lonchera quedó del lado de él". "Ese hijo de nadie se estaba masturbando en pleno metro y a las 6 de la tarde cuando mi hija se desmontó se dio cuenta de como estaba su bulto", dijo consternada.

Las reacciones de parte de las seguidoras no se hicieron esperar: "Y sigue sucediendo, imagínate tú ese suceso a las 8 de la mañana, y lo peor de todo es que más común en los viejos", "A mí me pasó un día y nadie me creyó! El tipo estaba con una movedera extraña y hasta le hablé duro pero nadie me creyó", "Eso es cierto, yo lo he visto, en la estación de la bomba de Los Mina se montó una vez y cuando llegué a verlo se bajó en la siguiente porque con el entra y sale de la gente, la chica delante de él no se daba cuenta. Ese era un señor como de 35 años, medio indiecito, anda con polo largo y ancho para que no se note lo que hace... me sentí tan mal que lloré como si fuese a mí".

Las denunciantes piden la intervención de las autoridades, así como que no se normalice algo tan delicado que podría terminar en un trauma para muchas mujeres.