La versión de El Grillo, buscado por los cadáveres de recién nacidos, dice que la funeraria entregó "la funda" y él "borró"

El hombre apodado "El Grillo", quien es buscado por el hallazgo de los cadáveres de seis recién nacidos en la entrada del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este, dijo que la funeraria le entregó los cuerpos a las 6:00 de la tarde cuando el campo santo ya había cerrado y que él olvidó que debía disponer de estos.

"Ellos me pusieron la funda (con los cadáveres) ahí, yo estaba tomando y el cementerio estaba cerrado, porque ya a las 5:30 está cerrado. Él lo entregó a la misma 6:00", narró el hombre.

El hombre que se identifica como zacatecas agregó que "de ahí yo fui a buscar el carro, fui a buscar la batería, yo borré".

Continuó narrando que al día siguiente cuando fue abierta la puerta del cementerio un amigo le advirtió que en el lugar había miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y que se asustó.

Te puede interesar Policía busca "El Grillo" por hallazgo de seis cadáveres de recién nacidos

"Cuando abrieron la puerta por la mañana que eran las 6:30 que me está llamando el amigo mío que ve el 911 ahí. Como yo nunca he estado en justicia yo cogí miedo y no me entregué porque yo nunca he estado preso", manifestó.

"El Grillo" indicó que se entregará, porque asegura no ha cometido ningún delito.

"Yo no sé si había 6, 3 o 4 (cadáveres), no maté esos niños, eso me lo entregaron, no sabía nada, no me dieron documento de nada y solté esa funda como si nada", manifestó.

Le pidió perdón al país, asegurando que es inocente.

Los cadáveres de seis recién nacidos fueron hallados la mañana del pasado miércoles en la entrada del cementerio Cristo Salvador.

Al respecto, la directora del Hospital Ciudad Juan Bosch, Marilelda Reyes, informó que el pasado martes fueron entregados seis cadáveres de neonatos a la Funeraria La Popular, ubicada en Los Frailes, Santo Domingo Este, con quien tiene un convenio por pago de servicios, para que recibieran una sepultura digna.

"El Grillo" fue mencionado por el propietario de la Funeraria La Popular, Julián Encarnación Montero, como la persona que había recibido los restos en el cementerio del chofer de ese negocio. Según Montero, se comunicó con "El Grillo" y este le informó que había sepultado los cadáveres.

En tanto que la administración del cementerio Cristo Salvador afirmó este jueves que el Hospital Ciudad Juan Bosch no tiene registro de entierros de recién nacidos en ese campo santo y que "El Grillo" trabaja para la Funeraria La Popular y no es un zacatecas, ni empleado del Ayuntamiento Santo Domingo Este.