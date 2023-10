Alcalde de Dajabón: "Todavía sigue todo incierto en la frontera"

La anunciada flexibilización de las restricciones comerciales en la frontera por parte del presidente de la República, Luis Abinader, durante su reciente visita a Dajabón es esperada con entusiasmo por los diversos participantes que dependen de la actividad comercial en la región.

Durante una conversación telefónica de Diario Libre con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, expresó que hasta el momento considera que el panorama en relación a la flexibilización de las medidas que limitan el comercio en la zona es incierto.

Cuando se le preguntó si hay alguna señal de que el mercado pueda abrirse pronto, indicó que la situación sigue sin cambios.

"No, no, todavía sigue todo incierto aquí en la frontera, esperando esa flexibilización por parte del presidente, pero todavía no, no se vislumbra, no se vislumbra ninguna solución", expresó Riverón.

La reactivación del comercio deberá ser anunciada oficialmente por el Gobierno, así como fueron comunicadas las medidas del cierre ordenado por el presidente el día 15 de septiembre pasado.

En relación a las ayudas económicas entregadas por el Gobierno, el alcalde opinó que han proporcionado un alivio temporal a los comerciantes, quienes son los más afectados por el cierre. Sin embargo, enfatizó que éstas no son suficientes para mantenerse a largo plazo.

Haitianos abrieron mercado binacional en Juana Méndez (Ouanaminthe).

"Lo que si los haitianos ya abrieron su mercado de aquel lado, eso es lo único que ha pasado aquí, lo abrieron como de manera simbólica, algo así", reveló el funcionario municipal.

También añadió que, según la información de la que dispone, después de que el gobierno dominicano reabra el comercio, algunos sectores en Haití podrían oponerse a que sus ciudadanos crucen hacia el mercado de Dajabón. No obstante, señaló que esta resistencia sería de carácter temporal.

Hacen levantamiento para incluir más sectores que recibirán soporte económico

Asimismo, dijo que para algunos sectores económicos que aún no han recibido las primeras ayudas económicas destinadas por el gobierno, se está realizando un levantamiento para que estos también reciban una mano amiga ante la crisis.

Entre esos comerciantes se encuentran los informales como motoconchos, salones de belleza, colmados, barberos, entre otros sectores.

"Aquí en Dajabón no se está sintiendo tanto el tema del comercio, porque realmente el gobierno ha respondido", puntualizó Santiago Riverón.

El pasado viernes el Ministro de Industria Comercio y Mipymes Victor (Ito) Bisonó, hizo la entrega de 7 millones de pesos entre comerciantes de helados y hielo, entre otros artículos.

El cierre de la frontera con Haití se debe a un conflicto originado por la construcción por parte de Haití de un canal de trasvase en el río Masacre destinado al riego agrícola en la parte norte de su territorio. El gobierno dominicano considera que esta obra infringe los acuerdos internacionales existentes entre ambos países.