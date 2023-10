Embajador en Haití asegura que Claude Joseph lidera construcción de canal para "generar crisis"

El embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel Castillo, afirmó este jueves que el exprimer ministro de Haití Claude Joseph es quien está a la cabeza de la construcción del canal que hacen los haitianos en el río Masacre o Dajabón para desviar agua a su territorio y que su intención es política para generar conflictos en la frontera.

El diplomático narró que cuando la obra fue reiniciada, tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, fue informado sobre las intenciones reales que había detrás.

"Yo, como embajador, llamé al Ministerio de Relaciones Exteriores y llamé también a la primatura, como se le dice allá a la oficina del primer ministro, me entrevisté con las autoridades y ellas explicaron que se trataba de una obra particular y de una iniciativa que estaba desarrollando Claude Joseph para crear una crisis", indicó.

Explicó que el canal es una iniciativa privada que quería hacer Jovenel Moïse desde el 2013, cuando era presidente Michel Martelly y que Moïse pertenecía al partido Tèt Kale (cabeza rapada) y pidió al mandatario, a nombre de una compañía que se llamaba Agrotrans, que construyera el canal.

Moïse era un hacendado, productor de plátanos, y tenía interés en el agua para el riego de sus tierras. El presidente lo aceptó, pero no llegó a materializarse.

Castillo cuenta que en el 2018 Moïse intentó comenzar la construcción, "pero no hubo acuerdo con la compañía que iba a realizar la obra".

La construcción del canal desde el 2021

Recordó que en el 2021 una compañía cubana que ya había construido la represa Marion, comenzó la construcción del canal en el Masacre. Ahí empezó la queja de República Dominicana.

Entonces se convocó la Comisión Mixta Bilateral. Castillo dijo que en la reunión los haitianos explicaron un poco en qué consistía el canal y República Dominicana pidió todas las aclaraciones. Asegura que quedó establecido entre ambas partes que no podía hacerse un canal que desviara el río.

"Quedó establecido que no podían hacer un canal que desviara el río. Por eso en el documento que sale de esa reunión, que no es un acuerdo, es un documento que sale como resultado de lo tratado en la reunión. Ahí se establece que ese no es un canal que desvía el río. Sin embargo, ellos debieron enviar las documentaciones, los planos. Como no lo hicieron, nuestro Canciller hace el día 6 de julio una comunicación a la cancillería haitiana exponiéndoles un llamado a cumplir y a que paralicen la obra", continúa el funcionario.

El día 7 de julio mataron al presidente Jovenel Moïse. La obra se detuvo hasta que nuevamente este año, particulares la retomaron.

El embajador sostiene que es necesario buscar una solución diplomática, a pesar de las dificultades que plantea "el diálogo entre un país con estabilidad y un país inestable".