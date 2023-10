Familiares temen que dominicana apresada sin documentos haya sido enviada a Haití

Familiares de Cristina Martínez Lorenzo, quien lleva 22 días desaparecida luego que las autoridades dominicanas la apresaran por no portar sus documentos personales y confundirla con una haitiana, están desesperados porque no saben nada de la joven.

Los allegados de la joven, que padece trastorno mental, critican el silencio de las autoridades dominicanas ante su desaparición y piden información de su paradero.

Cristina salió de su residencia el pasado 20 de septiembre hacia el hospital del municipio Cambita Garabito, de la provincia San Cristóbal, ante un fuerte dolor estomacal que sentía. Cuando el médico que la atendió le solicitó sus documentos personales, ella respondió que no los tenía y entró en crisis, mostrando un comportamiento violento debido a su condición de salud. Ante esta situación, el centro médico solicitó la intervención de los agentes del orden.

Fue apresada por las autoridades y llevada al destacamento La 17, de San Cristóbal, desde donde fue trasladada a un lugar desconocido por sus familiares.

Cristina Martínez Lorenzo figura en una lista con la que la Policía Nacional entrega a la Dirección de Migración las personas indocumentadas que ellos apresan. El documento tiene fecha del 22 de octubre, dos días después de que la mujer fuera apresada. En la lista figuran los nombres de otras tres personas.

Los familiares de Cristina temen que las autoridades dominicanas la hayan enviado hacia Haití y esté en peligro por no conocer nada y tener una condición especial.

"Yo no como, no duermo, esto me está matando. Mi otra hermana hasta el trabajo quiere dejar porque no tiene cabeza para nada, estamos desesperados", expresó Isaura Lorenzo, hermana de la desaparecida.

Precisó que una de sus tías va entre dos y tres veces al destacamento La 17 en busca de respuesta.

Sobre la condición de la desaparecida

Cristina Martínez Lorenzo tiene dos hijos, los cuales fueron productos de violación.

La mujer criolla, de 35 años, se escapaba de su casa y en varias ocasiones fue abusada sexualmente por desconocidos, según confirmó una hermana.

De hecho, sus familiares desconocen quiénes son los padres de los menores, uno de 11 años y el otro de 4, debido a cómo se dieron los hechos. Pese a que en esas dos ocasiones pusieron la denuncia ante las autoridades, nunca se investigó nada.

Isaura Lorenzo sostuvo que, además de ser abusada, desaprensivos la hacían consumir sustancias ilícitas con la intención de que ella accediera a realizar acciones involuntarias.