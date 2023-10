Productores aguas abajo del río Dajabón dicen canal La Vigía no es suficiente y próxima cosecha de arroz corre peligro

Productores agrícolas ubicados aguas abajo del río Dajabón expresaron su preocupación por la próxima cosecha de arroz, programada para noviembre, debido a la escasez de agua en el Canal La Vigía y al inminente desvío del caudal del afluente.

Aseguran que la cantidad de agua que llega al canal con las bombas instaladas no es suficiente para regar sus cultivos.

Wascar Sigollen, directivo de la Asociación Nacional de Productores de Arroz (Fenaarroz) y presidente de la Asociación de Productores de Arroz Privado (Sagrado Corazón de Jesús) en Dajabón, destacó el riesgo inminente que enfrentan los productores, ya que el desvío del río por parte de los haitianos amenaza con dejar sin agua miles de tareas de tierra de cultivos.

Sigollen afirmó: "El agua de este canal, aparte de que no está llegando, esa bomba se prende solo cuando viene la autoridad, eso no es suficiente porque eso equivale aproximadamente a un metro cúbico y en la zafra pasada el río apenas contaba con casi un metro cúbico por minuto y no estaba desviado hacia Haití como está ahora".

El directivo de Fenaarroz también señaló que las soluciones propuestas, como el suministro de agua a través de bombas, no son suficientes para las 23,000 tareas que se cultivan en la región. Insistió en la necesidad de soluciones más efectivas, como la construcción de la presa Don Miguel y la instalación de pozos tubulares en cada finca como un paliativo.

Otro de los productores, identificado como Guillermo Ramón Pichardo, señaló que el Canal de la Aduana enfrenta un problema crítico que no tiene una solución sencilla, ya que la gravedad no es suficiente para llevar agua a las 23,000 tareas de tierra en la zona.

Asimismo, indicaron que la laguna Saladilla, una reserva natural de vida silvestre y lago de agua dulce, desaparecerá debido al desvío del río Dajabón.