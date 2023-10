Expertos en bienes raíces sugieren a los agentes capacitarse para detectar fraudes en proyectos de inmobiliarios

Expertos en bienes raíces sugirieron a los agentes capacitarse para poder identificar y detectar los fraudes en los proyectos inmobiliarios y así evitar ser cómplices de esas actividades comerciales ilegales.

Alba Rodríguez, abogada y experta en derecho inmobiliario; Reyna Echenique, abogada, realtor y coach inmobiliaria y Francisco Alberto Suárez Sánchez, agrimensor, analizaron la importancia de que los asesores en ese ámbito puedan identificar bien la autenticidad de los proyectos que promueven, y que puedan depurar a los que son sus futuros clientes.

Para ellos no solo está en juego la credibilidad y ética de ese oficio cuando no es ejercido de manera eficiente, debido a que promocionar algo ilícito podría afectar su reputación, la que luego no es fácil de recuperar.

Echenique, fundadora de Echenique Group, consideró que un agente inmobiliario es el "primer producto" que compran los clientes debido a que los inversionistas no conocen a los desarrolladores ni a los constructores.

"Si al final no hicimos nuestro trabajo o nuestra correcta y debida diligencia al final, pues naturalmente somos partícipes de que pueda identificarse como una asociación de malhechores o una estafa y comprometer no solamente esa credibilidad y esa ética, sino esa reputación que cuesta tanto recuperar", advirtió.

Un master

En ese sentido, los tres expertos anunciaron una capacitación, que denominaron Master Agente Inmobiliario.

Según lo que explicaron, con esa capacitación los participantes podrán obtener una formación integral y acelerada que les permitirá detectar fraudes en los proyectos para evitar caer en negocios ilícitos y proteger la reputación de esos asesores y la confianza de sus clientes.

La formación de alto nivel se realizará en la modalidad virtual el próximo 28 de octubre e incluirá el abordaje completo de las áreas legal, agrimensura y ventas.

El masterclass está dirigido a agentes inmobiliarios, compañías inmobiliarias y cualquier persona que desee incursionar en el mundo inmobiliario.

Te puede interesar Inmobiliaria Vita Home hace actividad con más de 250 inversionistas