Población "nini" en el 2022 alcanzó los 309,611 en la República Dominicana

Según la ONE, el 21.9 % de los nini pertenece al grupo de edad de 20 a 24 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ha puesto a disposición la "Metodología para la medición de la población joven que ni trabaja ni estudia o realiza alguna capacitación (nini) en la República Dominicana".

Según datos ofrecidos por la institución en la red X (Twitter), en 2022 esta población se situó en 309,611 personas.

Del total de los jóvenes "nini", 197,702 son mujeres y 111,909 hombres. Destaca que el 21.9 % de los "nini" pertenece al grupo de edad de 20 a 24 años.

Por regiones

La metodología de la ONE detalla que, por región, el 18.4 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian o realizan alguna capacitación se encuentra en el Norte, el 17.9 % en el Suroeste y el 17.1 % en el Sureste.

Al analizar por zonas de residencia, la ONE indica que el 18.9 % de los "ninis" se encuentra en zonas urbanas y el 17.4 % en rurales.

Asimismo, indica que el porcentaje de jóvenes "nini" entre 2016 y 2022 ha disminuido de un 24.3% a un 22.3% en el caso de los hombres, mientras que en las mujeres ha pasado de un 13.3 % a un 12.8 %.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al grupo poblacional denominado "nini" como la población joven que no se encuentra ocupada ni estudia y no recibe algún tipo de capacitación o formación. Este fenómeno está vinculado a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y los bajos niveles de educación.

Metolología

La ONE establece que el indicador del porcentaje de la población joven que es "nini" mide el progreso de los países hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en lo referido a la meta 8.6 que propone reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

En ese marco, la ONE, como institución responsable de proporcionar estadísticas oficiales para la toma de decisiones, ha puesto a disposición de las personas tomadoras de decisiones y del público en general la metodología para la medición de la población joven "nini" en la República Dominicana. Esta metodología ha sido elaborada con el objetivo de contar con datos confiables y comparables que sirvan de insumo para las políticas públicas dirigidas a reducir este fenómeno.

El indicador "Porcentaje de la población joven que ni trabaja ni estudia o realiza alguna capacitación (Ninis)" mide el progreso

de los países hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)# 8, específicamente en lo referido a la meta 8.6 que propone: 3/7 pic.twitter.com/yR9OvBQSfr — Oficina Nacional de Estadística (@ONERD_) October 25, 2023