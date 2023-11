El cambio de imagen de Elizabeth Silverio: "la misma persona con diferente proyección"

Elizabeth Silverio Sillien, autodenominada neurocientífica que está a la espera de juicio, ha sorprendido a sus seguidores de Facebook con un cambio de imagen y de look. De pesar 322 libras, hoy luce un cuerpo con aproximadamente 200 libras menos, gracias a una cirugía.

"¡Es la misma persona con diferente proyección! Luché contra el sobrepeso y de alguna forma me sentía tan cómoda con el mismo porque entendía que era fácil. Es el mecanismo de defensa más seguro en la zona de confort mental", manifestó en un amplio texto que compartió en Facebook, acompañado de una fotografía que muestra el antes y el después.

Silverio Sillien, quien también es pastora, reveló que el espíritu de Dios la "confrontó" y le hizo ver que mientras ella pretendía ordenar la vida de los demás, no había podido vencer su propia lucha.

"Me dijo: 'Mírate, pretendes ordenar la vida de los demás cuando no has vencido tu propia lucha: poner orden y control a tu propio cuerpo'", sostuvo.

En ese momento, entendió el propósito de Dios y lloró. Decidió someterse a una cirugía para corregir su obesidad mórbida tipo tres, que, según su propio testimonio, no le permitía amarrar los cordones de sus propios zapatos.

"Quiero que entiendas con esto que cuando Dios decide que va a crear cosas nuevas en nosotros, comienza a corregir desde nuestra salud física, emocional y espiritual; él trabaja en todas las áreas que debe trabajar", puntualizó.

Entre otras cosas, invitó a sus "amigos" de Facebook a tomar el coraje de la valentía, dominio propio, perseverancia, templanza y enfoque, y a no sentir vergüenza al enfrentar las correcciones del Padre (Dios). "Triunfa sobre tus luchas. El arte de triunfar solo lo pueden experimentar aquellos que no tienen miedo a fracasar", finalizó.

¿Quién es Elizabeth Silverio Sillien?

Silverio cumplió prisión preventiva en Najayo-Mujeres como medida de coerción tras ser acusada de estafa y de hacerse pasar por neurocientífica para atender a niños con el trastorno espectro autista (TEA) en el Centro de Terapias Neurocognitivas y psicopedagógicas Knowledge Land Kogland, pese a no tener el aval para realizar esta tarea.

A Silverio el Ministerio de Salud Pública y varios padres la acusaron por presuntamente violar los artículos 92, 93 y 156 de la Ley General de la Salud 42-01 y el 405 del Código Penal, que tipifican los delitos de los cuales se le imputan.

Obesidad

La obesidad es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. Se suele dar cuando se ingieren más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. Se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a treinta y el síntoma principal es la grasa corporal excesiva, que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves.

Hay muchas razones por las que algunas personas tienen dificultad para perder peso. Por lo general, la obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno combinados con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicio. Sin embargo, incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir los problemas de salud relacionados con la obesidad.

El tratamiento principal para la obesidad implica hacer cambios en el estilo de vida, como seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio. Además, existen opciones adicionales como medicamentos recetados y procedimientos para bajar de peso.