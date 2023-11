Legisladores y funcionarios consideran Hugo Beras actuó con responsabilidad al solicitar licencia

Legisladores consideraron que ha sido responsable la actitud del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, de solicitar este jueves al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, hasta tanto se aclare el tema de la licitación del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.

"Su actitud es muy responsable y muy personal de él. Eso significa que él está claro de la situación y lo importante es que todo se esclarezca", expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D' Aza, también vio una acción de responsabilidad por parte de Beras a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico.

En tanto, Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) precisó que el director del Intrant es un hombre muy capaz. Cree que su criterio de responsabilidad es muy alto, a la luz de los cuestionamientos mediáticos.

"Esperamos que se reintegre lo más pronto posible", animó dijo Cruz.

Sin embargo, el diputado por Santo Domingo Este del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, consideró que el presidente Luis Abinader debió remover a Beras, al igual como lo hizo con los directores del Acuario Nacional y del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

En una nota de prensa, que acompañó con un video, Beras informó más temprano que "las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader".

Dijo que su decisión busca dijo que busca facilitar la investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el 3 de noviembre del 2023.

De esta forma, la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de "Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo".