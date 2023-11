Temblor de tierra en República Dominicana estremeció la población

Ante el sismo de magnitud 5.2 según el Centro Nacional de Sismología, las reacciones de los dominicanos no se han hecho esperar.

El alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, publicó a través de su cuenta de X (antiguo twitter), los daños ocurridos en el supermercado Rosario, ubicado en el municipio que dirige, "el supermercado Rosario de Villa Vásquez, sufre daños en su mercancía, debido al sismo ocurrido hace unos momentos".

El supermercado Rosario de Villa Vásquez, sufre daños en su mercancía, debido al sismo ocurrido hace unos momentos. @Osirisdleon pic.twitter.com/hv0wbpewaI — Alcalde Jenrry Castro (@jenrryCastro1) November 10, 2023

En el tuit, se pueden observar las mercancías que cayeron al piso y los daños ocurridos en dos escuelas de Guayubín debido a los fuertes movimientos provocados por el sismo ocurrido a 10km al noroeste de Monte Cristi.

Más tarde el edil publicó que las autoridades de ese municipio estaban evaluando los posibles daños del movimiento telúrico a las escuelas y edificios altos de esa demarcación.

Aunque muchos ciudadanos, al principio, dudaron del acontecimiento, se dedicaron a realizar oraciones por el bienestar de la isla y procedieron a abandonar sus actividades en el momento en que la tierra empezó a "bailar", como expresaron algunos.

A través de las diferentes redes sociales, los internautas desde distintos puntos geográficos del país, comentaban lo asustados que se sintieron de "lo fuerte que fue" y como pudieron observar las lámparas y demás ajuares de sus hogares moverse, mientras, otros no sintieron el movimiento brusco que realizó la tierra.

Mientras usuarios captaron con sus celulares cómo los empleados salían de las empresas acatando el protocolo de prevención y protección.

Empleados salen de establecimientos tras fuerte temblor tilurgico en República Dominicana, el siguiente vídeo fue en la ciudad de Mao, provincia Valverde. pic.twitter.com/JKS2YQHTlP — Edward López (@Edward_Caballon) November 10, 2023

La usuaria de Instagram, Lisy Sosa, testificó que al momento del temblor se encontraba en un 14 piso: "Yo trabajo en un piso 14 y me quedé sentada sintiéndolo. No me iba a dar tiempo bajar al piso 1". Otros aseguraron que en Santiago se sintió "bastante fuerte".

"Yo taba en el colegio y yo entre to en la mochila y le di banda a to el mundo y me fui", escribió el usuario Moises Salcedo en la publicación que Diario Libre hizo en Instagram.

El ingeniero geólogo, Osiris de León, sostuvo a través de su cuenta de X que el temblor ocurrido este viernes ha sido el que más se ha sentido en el año 2023 en la República Dominicana.