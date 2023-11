La República Dominicana dinamiza sus relaciones con la región caribeña

La República Dominicana ha dinamizado sus relaciones con el Caribe con el fortalecimiento de la presencia diplomática y acciones concretas para el acercamiento recíproco que abarcan consultas políticas, ensanchamiento del intercambio comercial y visitas oficiales de alto nivel.

Como resultado del renovado interés en los vecinos regionales, los presidentes de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y de Surinam, Chandrikapersad "Chan" Santokhi, visitaron oficialmente el país este año y se ha anunciado ya un encuentro entre el primer ministro de Jamaica y el mandatario dominicano Luis Abinader.

En esta semana estuvo en Santo Domingo la senadora Kamina Johnson Smith, ministra jamaiquina de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, con quien su par dominicano, Roberto Álvarez, firmó varios acuerdos.

También con Ali y Santokhi se suscribieron acuerdos de cooperación y se abrió la posibilidad de que la República Dominicana participe en la explotación de los recursos energéticos que esos dos países del norte sudamericano poseen en abundancia.

Los descubrimientos de yacimientos petroleros en Surinam y Guyana han impulsado sus economías y la demanda por productos que, como alimentos y manufactura ligera, la República Dominicana está en condiciones de proveer.

Aparte de mejorar relaciones tradicionalmente frías con el Caribe, la ofensiva diplomática dominicana se centra en la búsqueda de posiciones comunes tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas y sus agencias.

Se ha mejorado el trabajo de las misiones dominicanas en Trinidad Tobago (concurrencia en Barbados, San Vicente y Las Granadinas y Surinam) Antigua y Barbuda y Jamaica -desde donde se cubre Bahamas- y se abrió una embajada en Guayana. También se han hecho esfuerzos para mancomunar una política regional frente a Haití, a cuya pacificación se han comprometido tres países caribeños.

Jamaica tiene una gran fuerza política en la región, manifiesta en un reconocido liderazgo en la Comunidad del Caribe (Caricom), cuya sede está precisamente en Guyana.

Tras un fallido intento, la República Dominicana al parecer ha desistido de pertenecer a ese esquema regional del que sí forma parte Haití.

Es probable que sea uno de los temas en la agenda del premier Andrew Michael Holness y el presidente Abinader.

La ministra Johnson Smith ofreció una conferencia en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y luego firmó con Álvarez el Acuerdo Marco de Cooperación entre los gobiernos de Jamaica de la República Dominicana, y un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Jamaica y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) de la República Dominicana para promover la colaboración entre las respectivas academias diplomáticas.

ProDominicana, dirigida por Biviana Riveiro Disla, complementa las gestiones diplomáticas con esfuerzos para aumentar las exportaciones a la región.

En declaraciones recientes señalaba: "Estamos desplegando acciones concretas para incrementar los negocios con los países de la región caribeña y mejorar las condiciones de acceso de los productos dominicanos a esta región, habilitando diferente instrumentos".

El intercambio RD-Caribe

Entre el 2020 y 2022, según datos de ProDominicana, el intercambio comercial entre la República Dominicana y el Caribe ascendió de US$ 1,979 a US$ 2,562.1, totalizando US$ 6,783.6 millones al cierre del 2022. El crecimiento de las exportaciones en 2022 fue de un 14.1 % en relación con el 2021. La República Dominicana ha exportado a más de 20 mercados caribeños en los últimos tres años, con un monto total de US$ 5,523.3 millones.