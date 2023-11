La historia de la vida del padre Rogelio Cruz

Ramón Rogelio Cruz Fermín es un teólogo, filósofo, sociólogo, activista social, líder popular y filántropo, que se ha destacado por sus polémicas posiciones y por enfrentarse incluso a la Iglesia Católica Romana, la cual acabó por abandonar.

Nacido en la comunidad rural de Las Lagunas, municipio de Moca, provincia Espaillat, el 16 de octubre de 1958, se ordenó en 1990 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Moca, y desarrolló su labor eclesiástica desde la calle, como un activista social frontal y polémico, que se convirtió en una de las voces más críticas de los problemas económicos y medioambientales de República Dominicana.

Una de sus luchas más tenaces que ha enfrentado ha sido en contra de la explotación de Loma Miranda, ubicada en la provincia Monseñor Nouel, por parte de algunas empresas mineras.

Amparado en que Loma Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 177/13, y que hay más de 170 resoluciones de alcaldías y juntas distritales que apoyan que ese pulmón verde sea declarado como parque nacional, el sacerdote llegó a encabezar vigilias frente al recurso natural, con la participación de ambientalistas, personas del pueblo y el exdiputado vegano Aridio Vásquez Reyes.

Peligro de muerte

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/download---2023-11-16t160150.408_1.jpg Libro "Rogelio Cruz, un sacerdote que viene del Campo, la Pedagogía del Fresco y el Atrevido" (FUENTE EXTERNA)

En su libro biográfico, "Rogelio Cruz, un sacerdote que viene del Campo, la Pedagogía del Fresco y el Atrevido", el religioso revela que, por su forma libre de pensar y "expresarse con claridad y franqueza", estuvo en peligro de muerte en varias ocasiones y recibió amenazas, acoso y persecución dentro y fuera de la iglesia.

En ese libro, de 407 páginas, contó las dificultades sufridas en su vida de campo cuando era niño, las limitaciones confrontadas para poder estudiar en las escuelas de la comunidad, su ingreso al sacerdocio el 16 de agosto de 1973 y el largo peregrinaje que debió pasar para poder ordenarse.

Escándalo por supuesto hijo

En marzo de 2018 se destapó una caja de pandora, cuando surgió el rumor de que el sacerdote habría procreado un hijo y declarado a varios. Un periódico de circulación nacional hizo públicas varias actas de nacimiento de declaraciones tardías, en las cuales figuraban varios niños declarados a nombre del cura. En algunas de estas actas de nacimiento, como el caso de la declaración del niño Carlos de Jesús, Rogelio Cruz aparecía como "padre" y como "declarante". En otras actas aparece solo como "declarante" y no se consignaba el padre biológico del declarado, aunque sí estaba el nombre de la madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/whatsapp-image-2023-11-16-at-1.44.27-pm.jpeg El Padre Rogelio dijo declaró que dio su apellido a varios niños en un operativo de declaraciones tardías (DIARIO LIBRE)

En ese momento Rogelio aclaró que durante uno de los operativos que realizaba de declaraciones tardías, les dio su apellido a varios niños, porque sus padres no aparecían.

"Lo que hice fue darle mi apellido", puntualizó, al afirmar que desconoce la cantidad de niños que ha declarado.

Por otro lado, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), presidido en ese entonces por Julio César Castaños Guzmán, constató que se trataba de un error el caso de un acta de nacimiento en el que padre Rogelio aparecía como progenitor de un declarado y certificó que el sacerdote era el padre adoptivo de casi una decena de niños, a quienes accedió a declarar por distintos motivos, entre ellos que algunos habían quedado huérfanos.

Ordenan su traslado a Colombia

En medio de todo este escándalo se dio a conocer que, en enero de ese mismo año, la Inspectoría de la Orden Salesiana de las Antillas, había ordenado a Rogelio Cruz trasladarse a La Ceja, Medellín, Colombia, a realizar un curso de renovación espiritual, por tres meses.

La orden destacó cuatro faltas a la disciplina religiosa, relacionadas con la Fundación Padre Rogelio Cruz, la declaración de nacimiento de los niños, las ausencias a la casa religiosa y de la Inspectoría, y opiniones emitidas en material de doctrina moral y ética de la Iglesia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/padrerogelio.jpg La Inspectoría de la Orden Salesiana de las Antillas ordenó el traslado a Colombia del a Rogelio Cruz (FUENTE EXTERNA)

Y aunque supuestamente ese curso había sido solicitado por el propio Rogelio, el cura salesiano se negó a cumplir el mandato de su congregación y denunció que había un plan de sacarlo del país por sus posiciones de denuncias sociales. Responsabilizó al Gobierno, a las empresas mineras y a la propia iglesia de esa decisión.

"Yo no me voy del país, y menos a Colombia... Ahora es que quieren que yo deje el compromiso con los pobres y que me dedique a rezar", dijo Rogelio Cruz a la prensa en ese momento.

Crea su propia capilla

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/whatsapp-image-2023-11-16-at-12.50.37-pm.jpeg El Pare Rogelio creó lala capilla "Al encuentro con el Cristo de los que no tienen Iglesia" (FUENTE EXTERNA)

Mientras, Rogelio Cruz se preparaba en caso de ser expulsado y creó la capilla "Al encuentro con el Cristo de los que no tienen Iglesia", un espacio que le serviría como refugio. El templo fue construido en el local donde funciona la Fundación Rogelio Cruz, en el sector Villa Consuelo de la comunidad Las Maras, La Vega.

Salesianos expulsan a Rogelio Cruz

Ante la negativa de Rogelio viajar a Colombia, siendo párroco de la iglesia Santo Domingo Savio de La Vega, en junio de ese mismo año, la Inspectoría de las Antillas de la Orden de los Salesianos lo expulsó de sus filas. La información la confirmó el mismo sacerdote a Diario Libre. Según la carta enviada al cura, su dimisión fue por motivo de "desobediencia a los cánones 696 y 691".

"Por la expulsión legítima cesan ipso facto los votos, así como también los derechos y obligaciones provenientes de la profesión. Pero si el gobierno es clérigo, no puede ejercer las órdenes sagradas hasta que encuentre un obispo que, después de una prueba conveniente, le reciba en su diócesis conforme a la norma del c. 693 o al menos le permita el ejercicio de las órdenes sagradas", puntualizaba la carta.

Continúa su lucha

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/dsc0648-11423575-20190324121205-focus-0-0-608-342.jpg Realizan marcha en La Vega por el rescate del río Camú (DIARIO LIBRE)

La expulsión de la orden salesiana no detuvo al Padre Rogelio, quien continuó con su lucha en favor del medioambiente. En el 2019, junto a varias organizaciones populares, juntas de vecinos e iglesias realizó una marcha a favor de preservar y rescatar el río Camú, de La Vega, y en contra de la extracción de materiales de su cauce y sus proximidades.

En febrero de 2020, el controvertido religioso volvió a ser noticia, cuando se sumó a los miles de personas que asistieron a la Plaza de la Bandera para demandar transparencia y sanción a los responsables de un sabotaje a las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero de ese año, actividad que calificó como "formidable".

Padre Rogelio ingresa a la ICAB

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/whatsapp-image-2023-11-15-at-12.02.45-pm--1.jpeg El padre Rogelio será consagrado de manera formal el próximo 2 de diciembre (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/whatsapp-image-2023-11-15-at-11.54.05-am--2.jpeg El Padre Rogelio fuenombrado "obispo del pueblo" (FUENTE EXTERNA)

Luego de unos meses fuera de la palestra pública, el padre Rogelio apareció para informar que abandonará la Iglesia Católica Apostólica Romana para servir a una denominación católica apostólica no romana, de carácter nacionalista, que no depende del Papa, sino de un obispo en Brasil, y plantea el celibato como opcional.

Dijo que en lo adelante formará parte de una iglesia universal, más libre y al servicio de los pobres, la cual se denomina Iglesia Católica Apostólica Brasileña (ICAB), que tiene una diócesis formada en la República Dominicana y para el Caribe, en la cual fue nombrado "obispo del pueblo".

El padre Rogelio será consagrado de manera formal el próximo 2 de diciembre, en un evento que tendrá como escenario la cancha bajo techo de La Vega, Fernando Teruel, donde participarán 15 obispos del mundo y que se denomina La Consagración del Primer Obispo de la Diócesis Padre Montesinos.