Crecida del río Yuna cobra una vida en Arenoso, provincia Duarte

Al menos una persona murió este domingo, de tres que iban a bordo de un vehículo, el cual resultó arrastrado por la fuerte corriente de agua en la zona baja del río Yuna, en en la autovía del nordeste tramo Guaraguao-Arenoso, provincia Duarte.

La víctima es una mujer cuya identidad se desconoce por el momento, mientras que los otros dos que iban en el vehículo fueron rescatados con vida por un comunitario quien sin pensarlo dos veces se lanzó al rescate.

La información que ofreció el hombre quien dijo llamarse José Antonio Paredes, alias Jack Veneno, indica que no pudo salvar a la mujer porque estaba enredada con unos alambres de púa, de los usados para cercar empalizadas en los campos.

"Ellos iban dentro de la guagua y más adelante, cuando dieron reversa ya no les dio tiempo a nada y se fueron, yo me tiro por aquí y saqué a la mujer y la enganché en una mata de guama. A la otra no pude sacarla porque estaba dentro de los alambres".

La fuerte corriente del río ocupó el referido tramo carretero, ya que se encuentra desbordado fruto de las lluvias causadas por el disturbio tropical que afectó al país el viernes y ayer sábado.

Situación de Cotuí

El río Yuna también atraviesa la provincia Sánchez Ramírez, por tanto en esta localidad desde ayer se reportaron decenas de viviendas inundadas fruto de la crecida del afluente. Los daños más importantes ocurrieron en el distrito municipal Angelina, perteneciente al municipio cabecera, Cotuí.

El puente ubicado sobre el Yuna, de la referida comunidad, fue alcanzado por la crecida e impidió por varias horas el paso vehicular por el mismo.

Varias familias afectadas tuvieron que ser ubicadas en refugios hasta que las aguas bajaran su causal.