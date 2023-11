Aerodom da su versión sobre el contrato de operación aeroportuaria

La empresa Aerodom y su casa matriz, VINCI Airports, enviaron una amplia respuesta a la serie de reportajes publicados por Diario Libre sobre los contratos con el gobierno dominicano. Reproducimos la carta enviada por Luis José López Mena, director de Comunicación Corporativa de Aerodom, a nuestra directora Inés Aizpún y sumamos una Nota de la Redacción al documento.

Texto de la carta de Aerodom:

"Tras un cordial saludo, le escribo con el interés de hacer necesarias aclaraciones a informaciones incorrectas e imprecisas sobre AERODOM y su casa matriz VINCI Airports que han sido publicadas por el periódico Diario Libre en su serie de reportajes 'Los bemoles del contrato'.

Como empresa, respetamos la libertad de expresión y saludamos el importante ejercicio periodístico que ha venido realizando el importante medio que dirige, conscientes de que la libertad de prensa e información es un pilar de la democracia. Sin embargo, he leído con preocupación muchas de las conclusiones a las que ha llegado Diario Libre en los reportajes publicados recientemente, pues parten de informaciones imprecisas que requieren mayor contexto.

Concluir '...Además que el Estado no recibió ni un sólo centavo por la concesión de los aeropuertos durante todos estos años, tuvo que ver mermados sus ingresos a favor de AERODOM. Un negocio redondo', como hizo el reportaje publicado el miércoles 22 de noviembre de 2023 de título ´Los ingresos por tasas a las que renunció el Estado a favor de AERODOM´ no es correcto.

AERODOM es uno de los principales contribuyentes impositivos del sector turismo, superando los aportes realizados por otros aeropuertos. Sólo en impuesto sobre la renta, la empresa pagó en 2022 sobre los US$45 millones de dólares a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Bajo la gestión de VINCI Airports, la empresa ha aportado al fisco dominicano desde 2016 a septiembre de este año US$328,336,775 en impuestos totales (más de RD$18,700 millones de pesos).

Igualmente no resulta correcto afirmar que la empresa ´incumplió flagrantemente´ los compromisos de inversión en los aeropuertos dominicanos, y que ´concesionar los aeropuertos públicos a AERODOM ha sido uno de los peores negocios hechos por el Estado, pero el mejor para quienes se han servido con la cuchara grande en detrimento de toda la sociedad´ como hizo el medio en el artículo de título ´Aún se ignora cuánto invirtieron y se ganaron los accionistas de AERODOM´ de fecha 23 de noviembre de 2023.

Como bien informa el reportaje más adelante, AERODOM cumplió al pie de la letra con todas las obligaciones de inversión, siendo estas reconocidas y descargadas en el 2015 por la Comisión Aeroportuaria por un monto superior a los US$450 millones de dólares (por encima de las inversiones comprometidas originalmente). Posteriormente, luego de la adquisición de VINCI Airports del capital de accionario de AERODOM, se han invertido y reconocido US$64,897,254.64 millones de dólares hasta el año 2021, por encima del compromiso de inversión originalmente contratado en la concesión.

El correcto cumplimiento de todas las inversiones a realizar fue nuevamente certificado por una empresa consultora de prestigio internacional (INDRA-ALG), contratada por el Estado dominicano para validar el estado de las infraestructuras, la gestión operativa de AERODOM y el valor de los activos bajo su responsabilidad en su reporte de fecha 19 de abril de 2023.

El modelo de concesión de AERODOM establece que todos los bienes bajo la responsabilidad de la empresa son y continuarán siendo propiedad del Estado. La empresa concesionaria solo interviene para operar, administrar, invertir y mejorar el bien. Es decir que todas las obras y mejoras ya ejecutadas, así como aquellas a construirse en el futuro seguirán siendo de propiedad estatal, siendo esto ganancia y plusvalía para los bienes aeroportuarios del Estado.

El estado de las obras realizadas por AERODOM en los aeropuertos concesionados es auditado y supervisado por el Estado dominicano a través de la Comisión Aeroportuaria y su órgano permanente Departamento Aeroportuario. El seguimiento al cumplimiento de parte de la concesionaria fue reforzado en el acuerdo renovado en su artículo 19, estableciendo plazos para los procesos de supervisión y auditorías, así como nuevas penalidades en caso de incumplimiento.

En la industria aeroportuaria es una práctica muy común la realización de concesiones. Múltiples estudios internacionales han concluido que el modelo de concesión permite mayor eficiencia, mayores niveles de satisfacción del cliente, acceso a capital privado, expansión de la propiedad, rápida construcción de infraestructura, mayor transparencia en las operaciones y acceder a una fuerza laboral más calificada. La gestión de aeropuertos como empresas autónomas también mejora significativamente su rentabilidad.

Los cálculos de ingresos por tasas realizado en los reportajes de la serie no son correctos. En la noticia publicada el viernes 24 de noviembre de título ´Nuevo contrato con Aerodom mantiene exenciones y cargará más a los pasajeros´ informan que la empresa recibe un total de US$15.30 por concepto de las tasas o tarifas aeroportuarias, más otros US$5.0 dólares por concepto de infraestructura del aeropuerto de Samaná. En todos los aeropuertos concesionados se cobra la misma tarifa según el tipo de vuelo (regular o chárter). No existe un cargo adicional por concepto de infraestructura del aeropuerto de Samaná.

Así mismo, se informa de manera imprecisa en ese mismo artículo que bajo el nuevo acuerdo ´el país perderá competitividad en el Caribe´ en vista de la previsión de permitir a la concesionaria realizar ajustes por inflación. Los ajustes mencionados en el artículo fueron autorizados por la Comisión Aeroportuaria en virtud del artículo 5.4.4 del contrato de concesión vigente firmado en 1999. Estos resultaban necesarios ya que desde 2017 no se habían actualizado las tarifas reguladas en República Dominicana debido principalmente a la pandemia, siendo ya impostergable un ajuste por inflación que permitiera que estas tarifas recuperaran (parcialmente) su valor real.

En términos prácticos, el incremento total que percibirá el usuario en 2023 es de RD$147.43 pesos dominicanos, un monto marginal en el costo total del pasaje aéreo. Igualmente, en 2024 el ajuste se traducirá RD$32.53 pesos dominicanos (57 centavos de dólar); y en 2025 se traducirá en RD$33.65 pesos dominicanos (59 centavos de dólar).

Según el índice de Competitividad del Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe publicado por la Asociación Latinoamericana de Líneas Aéreas (ALTA), las tasas y contribuciones aplicados a la venta de boletos aéreos en República Dominicana se encuentran por debajo del promedio regional. Igualmente, el estudio ´Tendencias de tarifas aéreas en América Latina y el Caribe´ publicado por la agencia internacional Flare Aviation Consulting, luego de analizar el comportamiento de las tarifas de boletos aéreos en aeropuertos de toda la región concluyó que ´el ajuste de las tarifas aéreas no está directamente relacionado con el cambio en las tarifas aeroportuarias, ya que no se encuentra correlación de factores entre estas dos variables. Los aeropuertos que experimentaron los mayores aumentos de tarifas aeroportuarias no sufrieron aumentos de tarifas aéreas superiores a la media´.

La capacidad de realizar ajustes por inflación es una práctica necesaria y habitual que se prevé en contratos a largo plazo, por lo que no es una novedad ni exclusivo de este acuerdo.

Otra afirmación incorrecta que realiza dicho reportaje es la de que ´...bastaría inflar el tráfico estimado, como hizo AERODOM cuando ganaron la licitación original, para disminuir o eliminar el ingreso compartido´. Las previsiones de tráfico del acuerdo de renovación no fueron definidas por AERODOM, sino por una empresa experta auditora internacional ajena a AERODOM, contratada por el Estado Dominicano. Afirmar que AERODOM está en capacidad de inflar el tráfico estimado está totalmente alejado de la verdad, por demás decir que es una práctica que no va acorde a nuestros valores corporativos.

La afirmación que recoge este mismo artículo del abogado Luis Miguel Pereyra de que el plazo que prevé el acuerdo ´es demasiado tiempo y debió implicar una nueva licitación´ desconoce que este tipo de negociaciones y acuerdos son una práctica habitual en la industria aeroportuaria a nivel global.

A modo de ejemplo podemos citar el caso de la concesión Puerta del Sur en Uruguay, que recibió una extensión de 20 años para administrar 6 aeropuertos estatales. Igualmente, el Gobierno de Argentina decidió prorrogar por diez años adicionales la concesión otorgada a favor de Aeropuertos Argentina 2000 para la explotación, operación y administración de treinta terminales aéreas en el país.

En la India, el Ministerio de Aviación hindú amplió por 30 años adicionales el período de concesión del aeropuerto de Hyderabad. En Arabia Saudita, Tibah Airports recibió una extensión en la vigencia de su concesión para el aeropuerto de Medina, por mencionar algunos de los numerosos ejemplos recientes que existen alrededor del mundo de acuerdos como el alcanzado entre AERODOM y el Estado dominicano.

Así mismo, los plazos de vigencia de la concesión que incluye el acuerdo son estándar en la industria y responden a la magnitud de los compromisos de inversiones a realizar. Con mucho gusto puedo compartirle una lista de más de 60 aeropuertos a nivel global que tienen concesiones que superan los 30 años en la actualidad.

Como ya sabe, AERODOM es parte de VINCI Airports desde el año 2016, el principal operador de aeropuertos privados del mundo, con presencia en 13 países en los que gestiona más de 70 aeropuertos de Europa, Asia, África y América. Basándose en un modelo integrado de concesionario, operador e inversor, VINCI Airports tiene una experiencia única en la gestión de proyectos aeroportuarios y en el desarrollo de grandes proyectos de expansión sin interrupción del tráfico aéreo; manejando más de 255 millones de pasajeros en 2019.

AERODOM cuenta con una sólida posición financiera, el respaldo global de VINCI Airports y el compromiso de seguir elevando el nivel de los servicios que ofrece. La renegociación del contrato fue necesaria en vista al extraordinario crecimiento del tráfico y del turismo que obligan a hacer inversiones inmediatas en los aeropuertos, particularmente construir una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Para ejecutar estos aumentos de capacidad de infraestructura, que no pueden esperar al 2030, el Gobierno dominicano aceptó renegociar el contrato actual en el marco de un proceso justo y transparente, con la participación de expertos internacionales, que se tradujo en múltiples mejoras para el país.

Bajo la gestión de VINCI Airports, AERODOM ha visto un crecimiento importante en el tráfico de pasajeros y de carga aérea que ha sido respaldado con inversiones tangibles tales como una nueva terminal de carga en el Aeropuerto de Las Américas, José Fco. Peña Gómez; así como una nueva y ampliada área de seguridad y migración centralizada equipada con sistemas modernos que permiten agilizar los procesos de salidas de dicha terminal. Igualmente, AERODOM ha ejecutado mantenimientos mayores en las pistas de aterrizaje y plataformas de los diferentes aeropuertos concesionados, mejoras en las infraestructuras, ampliación de servicios, entre otros, que han permitido que todos los aeropuertos concesionados cuenten con certificaciones de aeródromos del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Estas inversiones, que superan los US$100 millones a la fecha, se han realizado de manera voluntaria, luego de haber cumplido con todas las obligaciones de inversión que establece el contrato original.

Finalmente, si le resulta de interés le invitaría a comparar los ingresos por impuesto sobre la renta que ha recibido el Estado Dominicano por parte de AERODOM durante los últimos 7 años con otras empresas de la industria, la cual permitiría dimensionar la magnitud de los aportes fiscales realizados por esta empresa como parte de la labor de periodismo responsable que el periódico Diario Libre acostumbra a realizar.

Espero que estas informaciones y aclaraciones ofrezcan un mejor contexto del accionar de AERODOM y su capacidad para seguir administrando exitosamente los aeropuertos estatales, en virtud de un acuerdo renovado que incluye nuevos e importantes beneficios para el país.

Agradeciendo su acostumbrada atención, le reitero mis saludos y mi permanente disponibilidad para aportar todas las informaciones que sean del interés de Diario Libre respecto a esta empresa".

Nota de la Redacción 1) Los reportajes de Diario Libre sobre la concesión de los aeropuertos estatales a Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom) establecen claramente las diferentes etapas y dueños del contrato, por lo que no es atribuible a Vinci el grueso de las barbaridades que datan del 1999. Fue el presidente Luis Abinader quien inicialmente refirió que el Estado no se había beneficiado de ese contrato, como justificativo para la renegociación y extensión del mismo. 2) Mantenemos que concesionar los aeropuertos públicos a Aerodom ha sido uno de los peores negocios para el Estado, excepto para quienes se han beneficiado del mismo. Igualmente, reiteramos que las instalaciones de Las Américas son una vergüenza, vale decir, necesitan ser mejoradas como se ha hecho, por ejemplo, con las áreas comerciales y el parqueo. 3) El dato sobre los cinco dólares extras por pasajero en El Catey fue establecido en una de las varias adendas del contrato, tal como aparece en una certificación de la Comisión Aeroportuaria del 10 de julio del 2008, junto con las demás tasas que suman 15.30 por entrada e igual cantidad por salida.4) Tasas más elevadas, menos competitividad. Por ejemplo: "Desde el 1° de enero de 2024 la tasa aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes pasará de costar 57 a 15 dólares por pasajero o pasajera. La provincia destacó que esto permitirá seguir generando condiciones de competitividad y progreso." En un estudio del Departamento de Planificación y Gestión del Observatorio de la Sostenibilidad Aeroportuaria, institución independiente, titulado LAS TARIFAS AEROPORTUARIAS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA se señala, lo siguiente: "..la fijación del nivel de las tarifas aeroportuarias será uno de los factores, y no precisamente el menor, que impulse la «ventaja competitiva» de España como destino turístico... Mejorar el nivel de las tarifas supone favorecer la llegada de turistas y mejorar su situación económica para consumir en destino". Si aplica en España, el segundo país en el mundo en recepción de turistas, ¿no ocurre igual en la RD? 5) Celebramos que esta Aerodom difiera de la original. Pero la primera sí infló las cifras de potenciales viajeros para luego exigir más prebendas al Estado al no alcanzar la meta. Incluso, argumentó paladinamente la situación del país y no la insuficiencia financiera de sus principales accionistas al no lograr el financiamiento para acometer las mejoras de la infraestructura aeroportuaria a que se había comprometido.