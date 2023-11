Alcalde Haina responde al de Quita Sueño que lo acusó de ser responsable del accidente

El alcalde del municipio de Haina, Osvaldo Rodríguez, tildó como unas declaraciones de interés político y con intención de dañar su gestión las acusaciones hechas en su contra por el director de la Junta Municipal de Quita Sueño, Antonio Brito, quien lo señaló de supuestamente impedirle limpiar la carretera donde hoy ocurrió un accidente entre una patana y un autobús con varias personas fallecidas.

Rodríguez manifestó a Diario Libre que se trata de unas declaraciones políticas, ya que, segun dijo, Antonio Brito está aspirando a la Alcaldía de Haina por el partido Fuerza del Pueblo y otro movimiento y que supuestamente tiene el objetivo de dañar su gestión.

"Eso no es verdad, es lamentable ponerle un interés político a un accidente de tránsito", manifestó.

Ante la afirmación de que supuestamente por la carretera Sánchez pasan aguas negras que, de acuerdo con Brito, habrían provocado la tragedia, Rodríguez manifestó que no es cierto que existan esas aguas negras.

"Te puedo confirmar que por ahí no hay agua en esa calle", agregó.

Sostuvo que, además de que no hay aguas negras, la autopista no le compete al alcalde sino al Ministerio de Obras Públicas.

"No le he impedido nada porque él está en su demarcación y yo en mi demarcación no hay forma de impedir nada, además la parte territorial está delimitada", dijo Rodríguez ante la acusación de Brito de que supuestamente le había impedido limpiar la carretera.

El accidente ocurrió antes de las 8:00 de la mañana de hoy en la carretera Sánchez, en el tramo Quita Sueño, de Haina, provincia San Cristóbal.

Brito manifestó que había advertido al alcalde de Haina de que en el lugar podría pasar un accidente, pero que esa alcaldía supuestamente le habría impedido hacer los referidos trabajos en la zona.

Antonio Brito también es vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano).

"Lamento mucho que esté pasando un tipo de escenario como este, donde hay familiares pasando por momentos difíciles y saltar con una barrabasada como esa... él busca querer dañar nuestra gestión y son cosas que se notan de lejos que son ilógicas", manifestó Rodríguez.