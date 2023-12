Abinader: entrada de policías haitianos "es una provocación"

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó ayer en la tarde que el Gobierno será "bien duro" con la situación que se produjo en La Vigía, en la zona fronteriza de Dajabón, donde policías haitianos entraron y agredieron a comerciantes dominicanos y les destruyeron sus mercancías.

Luego del hecho, miembros del Ejército dominicano militarizaron la provincia.

"Nosotros vamos a ser bien duros, como lo hemos sido ante cualquier situación como esa y el protocolo de una vez fue (aplicado) por el Ejército y de una vez se replegaron (los soldados)", dijo el mandatario en su encuentro LA Semanal con la Prensa.

Reveló que la Cancillería estaba redactando una "nota diplomática de queja", "como debe de ser".

Ofreció la información en respuesta a la pregunta de un reportero durante su encuentro de los lunes con los periodistas, que ayer fue celebrado en la provincia de San Pedro de Macorís.

Enfatizó que el Ejército de República Dominicana tiene suficientes miembros para proteger la zona fronteriza, además de equipos blindados, ante cualquier situación, "además de tener el muro".

Abinader también tildó de "una provocación" la incursión de los policías haitianos en el territorio dominicano.

La mañana del lunes, el Gobierno se pronunció sobre el el incidente, a través del ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien afirmó que había una investigación abierta y que había que "manejar con cuidado la situación".

Aseguró que se tomaron las medidas necesarias, entre ellas, el incremento de la presencia militar, para evitar cualquier evento.

"Pero hay que también evitar provocaciones", insistió el funcionario.

El despliegue de las fuerzas militares abarcó las diferentes calles de Dajabón, así como parques y otros lugares públicos de la ciudad, donde se observó, además, un fuerte patrullaje.

La tensión se mantuvo ayer lunes, con tropas en zonas estratégicas, residenciales y comerciales.

Como represalía a la agresión de los soldados, el alcalde dispuso la salida de los haitianos que venden productos de manera informal en la zona, especificamente en la calle Capotillo, del municipio de Dajabón.

Ayer en la tarde, en Juana Méndez el ambiente lucía caldeado.

Sindicatos de camioneros exhortaron a las familias a que no envíen a sus hijos a los centros educativos.

Advirtieron que se organizaban protestas por los daños que han sufrido.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, condenó la acción de los policías haitianos.

"Nos resulta inaceptable y condenable que miembros de la policía haitiana hayan entrado a territorio dominicano, agrediendo a comerciantes y destruyendo sus productos de manera violenta", dijo Fernández.

Calificó como un acto irresponsable y provocador que "merece nuestro repudio más enérgico".

"La seguridad y la soberanía de nuestro país no pueden ser comprometidas de esta manera", precisó el exmandatario al hablar de la situación.

Desde que se inició la crisis, derivada de la construcción de un canal en el Río Masacre, en septiembre pasado, las confrontaciones no habían escalado a incursiones directas de fuerzas de seguridad en territorio dominicano.

Los videos grabados por ciudadanos se volvieron virales en diversas plataformas durante la tarde del domingo.

Horas después comenzó el despligue militar por toda la zona.

Camioneros del vecino país bloquean calles en Juana Méndez y protestan por abusos de sus autoridades

Al otro lado de la comunidad Juana Méndez, en territorio haitiano, camioneros del vecino país bloquearon la tarde de ayer la carretera principal que comunica cabo haitiano, entre las comunidades, Tereur y Otrudino.

Dijeron que tomaron la decisión en protesta por los abusos que cometen contra ellos sus autoridades.

También los pequeños comerciantes y camioneros de Juana Méndez dicen estar cansados de los atropellos por parte de las autoridades de esa comunidad, quienes supuestamente cobran un peaje a los haitianos que compran y venden en los mercados informarles.

Alcalde desaloja vendedores extranjeros

En la mañana de ayer el alcalde de este municipio, Santiago Riverón Arias, dijo que en lo adelante los comerciantes haitianos no podrán comercializar en el mercado de las verduras. Manifestó que la decisión se tomó a petición de comerciantes dominicanos, quienes entienden que no es justo que mientras la frontera del lado haitiano está cerrada por disposición de sus autoridades muchos haitianos estén haciendo negocios en este territorio, el alcalde aclaró que tomó la medida hace algunos días y que la población reaccionó de manera positiva. Riverón expresó que los haitianos que quieran adquirir productos podrán hacerlo en el mercado fronterizo, donde tendrán todo el apoyo de las autoridades municipales. Advirtió que no tolerarán acciones en contra de la disposición.