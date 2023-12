Inhibiciones, llanto e interpelaciones, durante entrevistas a aspirantes al Tribunal Constitucional

Con la presentación de Diomede Idelfo Villalona Guerrero, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) finalizó las entrevistas a los aspirantes que buscan ganar un espacio en las cinco plazas que deben elegirse para el Tribunal Constitucional (TC).

En la jornada de este jueves se entrevistaron a 20 candidatos, que forman parten de un total de 113 letrados evaluados por el CNM, órgano que ahora se retira a ponderar para así anunciar a los escogidos para un período de 12 años.

El presidente Luis Abinader, coordinador del Consejo, resaltó la dedicación de los aspirantes, así como la ética y el conocimiento jurídico de los mismos.

También agradeció la profesionalidad de los demás integrantes del órgano para realizar un proceso transparente. "Su labor ha sido fundamental para asegurar la transparencia, la objetividad y excelencia en cada fase de la evaluación", dijo el mandatario.

Incidentes

Durante las seis sesiones de evaluaciones sobresalieron algunos puntos, la mayoría tuvieron que ver con Miriam Germán, procuradora de la República y miembros del Consejo.

En la asamblea de este día, la magistrada se inhibió luego de que Félix María Tena de Sosa, jefe de Gabinete de la Procuraduría, fuera entrevistado por el grupo. Ayer también se abstuvo de evaluar a su yerno Amaury Amílcar Reyes.

Además, en este último día, Germán Brito lloró durante la entrevista a Yildalina Noemí Taten Brache. La razón fue porque esta es hija de Antonio Jaime Taten Mejía, primer senador de la provincia Salcedo (Hermanas Mirabal en la actualidad) y combatiente en la Revolución del 65.

"Aunque él ya no habita en la vida, yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Yim", dijo Germán Brito, a lo que la evaluada le respondió que no lo mencionó para no aprovecharse de la conyuntura, pero que sí estaba agradecida de su progenitor.

Otro episodio ocurrió en la sesión del 29 de noviembre, cuando la procuradora y la aspirante al TC, la jueza Cecilia Inmaculada Badía Rosario, debatieron por el tema del aborto.

El impasse comenzó cuando el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, le preguntó sobre ¿cómo trataría el caso de un aborto en el que estuviera en peligro la vida de la madre? A lo que ella le respondió que no ve una salida a esa situación porque la vida es inviolable desde la concepción.

En ese momento, Miriam Germán le inquirió que si justificaba un embarazo riesgoso de muerte se continúe hasta su término y que la víctima de una violación deba cargar con el producto.

El incidente generó opiniones a favor y en contra la procuradora.

Otro evento ocurrió en la jornada del miércoles: la vicepresidenta Raquel Peña, en sustitución de presidente Abinader, incriminó al postulante Antonio Rosario Guerrero, quien expresó que la escogencia Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) era inconstitucional.

A seguida de pronunciar esta frase, fue interpelado por la vice, que le advirtió: "No vamos a aceptar falta de respeto" y le dijo que se adapte al orden establecido. Ni Henry Molina, miembro también del CNM ni ningún otro, le realizó pregunta a Rosario Guerrero.

Cronograma

En el discurso de cierre, el el jefe de Estado detalló que ahora el Consejo sesionará para votar por quiénes serán los cinco nuevos integrantes del TC. Los medios y las partes serán convocadas para saber los siguientes pasos, dijo Abinader.

Los jueces que dirán adiós al TC son su presidente Milton Ray Guevara junto a Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury, cuyo grupo agotó su periodo de 12 años en el cargo.