Estos son los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público

El sábado se llevó a cabo la jornada electoral para seleccionar a los nuevos miembros del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) y los de su Consejo Académico del Instituto de Educación Superior-Escuela, conforme a lo que establece el artículo 49 de la Ley Orgánica 133-11.

Los electos para conformar el Consejo Superior del Ministerio Público son Isis Germania De La Cruz Duarte, procuradora adjunta; José Del Carmen Sepúlveda, procurador general de corte de apelación; Denny Frey Silvestre Zorrilla, procurador fiscal; y Merlin Mateo Sánchez, fiscalizador.

Mientras que los miembros elegidos para el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior-Escuela Nacional del Ministerio Público son Dante Castillo Medina, procurador general de corte de apelación; y Primitivo Luciano Comas, procurador fiscal.

Los que se van del CSMP

Los cuatro escogidos sustituyen en el CSMP a Jonathan Baró, quien es pocurador General de Corte; Rodolfo Espiñeira Ceballos, procurador General Adjunto de la República Dominicana; María Rosalba Díaz Henríquez, procuradora Fiscal, y Juan Gabriel Pereira, fiscalizador provincia Espaillat.

El CSMP es presidido por la procuradora general, Miriam Germán Brito, mientras esta no sea sustituida por el presidente de la República que es quien la nombra.

Los otros cuatro miembros son elegidos por "tres años improrrogables en sus funciones y no podrán ser reelectos para el período siguiente".

Miriam German valoró como positiva la elección

La procuradora Miriam Germán Brito, presidente del Comité Electoral, valoró como positiva la participación masiva y el respaldo de los miembros del Ministerio Público al proceso electoral, e indicó que esa es una manifestación de la confianza que tienen en el proceso, el cual se desarrolló en un ambiente de respeto y compañerismo.

Felicitó a los nuevos consejeros, los que serán juramentados en los próximos días.

A través de una comunicación de prensa, la Procuraduría General informó que, en la contienda participaron 1,042 electores para una concurrencia de un 89% del total, quienes se presentaron con entusiasmo a las 14 mesas electorales instaladas en el Gran Santo Domingo y procuradurías regionales ubicadas en el interior del país.

Fiscaldom, "ganamos todos en el MP"

El coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, saludó también el proceso eleccionario, con el que aseguró "ganamos todos" en el Ministerio Público.

Dijo que todos los que fueron escogidos fueron propuestos por esa entidad.

"De nuestro 6 consejeros, los 4 del CSMP: Merlin Mateo, José Sepúliveda, Isis de la Cruz, Denny Silvestre; y de los dos del Consejo Académico; Dante Castillo y Primitivo Comas, electos este sábado 9 en la Asamblea Electoral del MP para que representen a sus pares ante dichos órganos de Gobierno interno", sostuvo Rodríguez.

"Saben –continuó Rodríguez - que desde FiscalDom estaremos vigilante de su actuación para garantizar su apego a lo programado conforme a lo establecido en la ley orgánica y el reglamento de la Carrera.

El órgano más antidemocrático

No obstante, Rodríguez afirma que el CSMP es el "órgano colegiado más antidemocrático" porque de cinco miembros, cuatro no son mayoría porque no pueden decidir sin la presencia de la presidenta, Miriam Germán Brito, cuya representación no es delegable.

Dijo que esa fuerza que representa el procurador general implica que en el futuro haya una modificación de la ley orgánica.

Considera que lo correcto es que sea un miembro de la carrera, el que sea nombrado como procurador general, preferiblemente de los que han ocupado posiciones de corte de apelación.

Funciones del CSMP El artículo 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), que es el "órgano de gobierno interno" del Ministerio Sus integrantes, "no ostentarán, por esa sola condición, ninguna superioridad jerárquica sobre las actua ciones que realicen los miembros del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones".Algunas de las funciones del CSMPEntre las funciones del CSMP y que se mencionan el artículo 47, se incluyen: Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público; Supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público; ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República; formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran; autorizar el traslado de los miembros del Ministerio Público, provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra a solicitud del propio interesado, por motivo de seguridad o cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previstas en la ley. Se exceptúan de esta disposición a los procuradores adjuntos del Procurador General de la República. También el CSNP debe "regular la custodia y administración de los bienes secuestrados o incautados; adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio; autorizar la realización de concursos públicos para aspirantes a Fiscalizador y concursos internos para optar por funciones directivas o, cuando corresponda, para otros cargos; supervisar el sistema de carrera del personal técnico y administrativo del Ministerio Público.