Abinader sobre migrantes haitianos que entran al país: la Ley de Migración es poco severa

El caso de los migrantes haitianos que fueron captados en un video entrando al país de manera ilegal y su posterior apresamiento de parte de autoridades dominicanas fue uno de los temas a los que se refirió este lunes el presidente de la República, Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa.

Para el mandatario, que fue cuestionado por la situación y posibles acciones de parte del Gobierno para frenar el escenario, la migración haitiana al país tiene muchas razones y citó entre ellas las malas condiciones en que está Haití en estos momentos.

Otros de los motivos que alegó es que la ley de Migración (285-04) dominicana es muy floja con relación a esta situación.

"Yo pienso que la Ley de Migración tiene penas muy ligeras, pocos severas, y en eso también tenemos que trabajar", refirió el jefe de Estado al periodista Ramón Colombo, quien puso el tema sobre el tapete.

"El gobierno que ha trabajado más en ese control somos nosotros"

Sin embargo, Abinader aseguró que su gestión de gobierno es la que más ha trabajado en la nación para hacer frente a esa realidad y señaló que en la actualidad: "Estamos aplicando la ley como tenemos que aplicarla".

"Haití está viviendo el peor momento de su historia, nunca había (habido) un descalabro del Estado haitiano como ha pasado en los últimos años por las razones que todos conocemos" Luis Abinader Presidente de la República “

También resaltó que cada mes tienen que deportar "miles y miles de trabajadores haitianos".

El presidente entiende que la identificación y apresamiento de los haitianos que entraron por la Sierra de Bahoruco, en la parte sur del país, es una señal del buen trabajo que las autoridades hacen por la zona en que ocurrió el hecho. La cifra, conforme a la Dirección General de Migración, fue de 324, 274 hombres y 50 mujeres, los cuales fueron deportados a su país por Elías Piña.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/11/haitianos.jpg El grupo de haitianos indocumentados que penetró al país por la Sierra de Bahoruco. (FUENTE EXTERNA)

"Y en una frontera que también, en esa área, una parte montañosa, podemos ver que se identificaron y después fueron apresados, lo cual te habla de la eficiencia de lo que está pasando ahora mismo en la frontera", dijo.

También destacó que por muchos esfuerzos que se realicen no existen fronteras "totalmente infranqueables".

"Yo pienso que no puedo decir que no hay escapes, que está totalmente infranqueable, como no está ninguna frontera, incluso la del país más poderoso militarmente que es Estados Unidos, miles cruzan la frontera, decenas de miles cruzan la frontera diariamente" expresó Abinader.

Las palabras de Colombo

Las imágenes son impresionantes, 400 haitianos entrando a territorio dominicano, no obstante al cierre de la frontera, la vigilancia, ¿por qué vienen?, vienen a buscar trabajo, vienen a sumarse a los centenares de miles de trabajadores haitianos que hay en República Dominicana y nunca hemos escuchado a ningún funcionario, ni a ningún gobierno, hablar de medidas regulatorias de esa parte importante de la mano de obra en la República Dominicana, qué se puede hacer para controlar, si se quiere, controlar, por lo menos tener ubicados a todos los trabajadores haitianos en nuestro país.