La delincuencia sigue siendo mayor preocupación de los dominicanos

El 66.5 % de los dominicanos de 15 años en adelante considera que la delincuencia es el principal problema, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), en su informe sobre la percepción de los principales problemas del país correspondiente al año 2022.

El informe indica que en la República Dominicana la falta de seguridad ciudadana es uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia, ya que ha venido estableciéndose como una de las principales preocupaciones.

Los resultados arrojan que el 29.1 % de la población siente mucho miedo por la delincuencia en su barrio o comunidad; el 24.3 % dijo sentir algo de miedo, 22.9% poco miedo y 23.8% ningún miedo.

Otro dato relevante es que la población se ha visto en la necesidad de dejar de hacer algunas actividades por miedo a la delincuencia y el crimen de su barrio o comunidad, abstención que presenta una mayor proporción en la población femenina.

El 64.5 % de la población dijo que evita salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen, siendo el 69.3 % de las mujeres que aplican esta medida y de los hombres el 58.9 %.

Un 48.8% ha dejado de llevar mucho dinero consigo; un 38.7 % dijo que ha dejado de usar prendas; un 43% dejó de visitar a amigos o familiares; 28.1% dejó de participar en actividades de su barrio o comunidad y 24.3% dejó de usar el transporte público.

En los 12 meses anteriores a la encuesta, para evitar que le roben o atraquen cuando están fuera de su casa, un 69.7% dijo andar muy vigilante; un 38.5% dijo que no visita lugares peligrosos; un 32.4% no usa prenda ni objetos llamativos; un 20.1% anda siempre acompañado. Otros reportaron usar armas blancas, un 4.2%; armas de fuego, un 2.3% y andar con spray 2%. Un 53.2% afirma que ha sido víctima de algún delito una vez; un 22.4% ha sido víctima en dos ocasiones; 14.2% cuatro veces o más; 10.2% tres veces.

Un 45.0% afirma haber sido víctima una vez de robo o intento de robo a la vivienda; un 26.1% dos veces; un 10.6% tres veces y un 18.3% cuatro veces o más.

Incrementar la seguridad en las viviendas es la medida a la que más acuden los dominicanos para evitar ser víctima de robos. Enhogar indica que el 31.7% reforzó puertas y ventanas; el 25.1% recurrió a la colocación de verjas de hierro; el 18.8% a un perro guardián; el 9.4% a cámaras de vigilancia; el 8% a alarmas caseras, campanas y latas; un 3% a alarmas eléctricas y un 1.3% a vigilantes.

La sustracción de piezas de los vehículos es un delito que preocupa a los dominicanos ya que se ha incrementado con los años. Un 43.8% reportó que sufrió una vez el robo de piezas y accesorios de vehículos; un 27.4% dos veces; un 15.5% tres veces y un 13.2% cuatro veces o más.

Un 54.6% de los encuestados afirmó que su medio de transporte fue robado una vez; un 20.6% dos veces; un 9.4% tres veces y un 15.3% ha sufrido el robo de su motocicleta, motor o pasola.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) es la institución responsable de la ejecución de esta encuesta Enhogar a través del Departamento de Encuestas de la Dirección de Censos y Encuestas. El periodo de levantamiento de los datos se realizó de 17 de mayo al 17 de julio de 2022.

Sobre los robos a personas con violencia, la encuesta Enhogar revela que un 50.2% dijo haber sido víctima una vez; un 22.4% dos veces; un 10.8% tres veces y un 16.6% cuatro veces o más.

En los robos a las personas sin violencia un 42.9% afirmó que fue víctima una vez, un 24.5% dos veces, un 10.4 tres veces y un 22.2% cuatro veces o más.

Cuando se mide la percepción de la delincuencia por provincia, el 76.9% de las personas de 15 años y más que reside en la provincia Santo Domingo cree que la delincuencia es el principal problema del país; en Santiago, el 64.8 %; Peravia, 66.7 %; La Romana, 62.3 %; Sánchez Ramírez, 68.7 %; Duarte, 67.4 %; Hermanas Mirabal, 66 %; Puerto Plata, 62.3 %; María Trinidad Sánchez, 70.4 %; Samaná, 66.9 %; Bahoruco, 62.8 %; Espaillat, 74.1 %, mientras que los porcentajes más bajos están en Pedernales, con 32.2 %; Elías Piña, 36.4 %; Montecristi, 42.5 %, y Barahona, con 48.5 %.

Enhogar es una investigación especializada, orientada a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos y ambientales en la República Dominicana. Este año se hizo en base a una muestra probabilística con una cobertura efectiva de 35,665 viviendas de 40,243 viviendas seleccionadas.

La gente no denuncia los asaltos.

El 66.6% no denuncia delitos a autoridades

Entre las razones para no hacer la denuncia de que ha sido víctima de un robo o atraco, la encuesta cita las siguientes: complicidad de la policía, falta de pruebas, la incapacidad de la policía, no conoce el procedimiento para denunciar, las autoridades no harán nada sobre el hecho delictivo, entre otros motivos.

Además, especialmente en el caso de los delitos violentos y sexuales, las víctimas pueden sentir vergüenza, pena y temor de que la policía no les crea. En el Cuadro 105 se presentan los motivos de no realizar la denuncia según tipo de delito.

El 66.6% no denunció ante la Policía ni el Ministerio Público haber sido víctima de algún delito durante los 12 meses anteriores a la encuesta, mientras que un 33.4% sí presentó la denuncia ante las autoridades.