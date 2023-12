Policía dice hombre murió tras enfrentar a agentes a tiros en Santiago

La Policía Nacional, a través de su oficina de comunicaciones en la ciudad de Santiago, dijo que el presunto delincuente Felix Martínez Concepción, alias "Lolo y/o Yei", de 33 años de edad, murió el sábado 23 de diciembre en el sector El Ejido después de "enfrentar" a una patrulla policial que le daba seguimiento con una orden de arresto.

"Enfrentó a tiros a los agentes con una pistola marca Tauro calibre 9mm, serie No. ABE573881, modelo J2. Los agentes se vieron obligados a repeler dicha agresión, resultando en las heridas que le causaron la muerte", expresó la nota oficial enviada a los medios.

Según el parte informativo, a "Lolo Yei" se le encontró un arma de fuego que portaba ilegalmente, la cual utilizó para enfrentar a los policías que intentaban arrestarlo.

La Policía estableció que el fallecido tenía un "amplio historial delictivo" y detalló los registros delictivos a su nombre:

"Lolo era buscado mediante la orden de arresto auto No. 00124-2022, por haber herido con arma de fuego a José Hojaires Sarira y Freiky José Polanco Arias el 31/12/2021 en el sector El Ejido (en Santiago). También tenía otra orden No. 11501-2023 por asalto a mano armada, donde despojó a un hombre de sus prendas preciosas. Además, tenía en su contra la orden judicial No. 09632-2023 por asaltar a dos personas a mano armada, a quienes les robó 150 mil pesos en efectivo, prendas preciosas, documentos personales y diversas tarjetas bancarias en agosto de este año", dice el informe.

La Policía informó que trabaja en la búsqueda, identificación y captura de otros individuos que, junto con el fallecido, serían los autores de robos y asaltos a personas en la vía pública en diferentes sectores de la ciudad.