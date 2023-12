Resumen del año 2023: Las noticias más leídas en nuestra página web

¿Lee la audiencia lo más importante o lo que más le apela emocionalmente?

En sentido general, los lectores de Diario Libre se interesaron por mantenerse principalmente informados sobre temas de servicios, como los días feriados, los beneficios que recibirían por parte del Estado Dominicano y los aumentos salariales.

Las noticias de farándula y entretenimiento también fueron de las que más favorecidas por la audiencia, como los líos entre el ex futbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira. La reaparición del joven Babyrotty tras cuatro años de haber ganado el concurso Dominicana's Got Talent también fue de las favoritas.

A continuación, les ofrecemos los datos de las noticias más vistas por nuestra audiencia en el año 2023. Es la audiencia la que decide qué consume y cómo lo consume:

1. Feriados del 2024

Cada año los lectores de este rotativo muestran sumo interés por los días feriados que dispone el Ministerio de Trabajo, en especial buscan conocer los llamados fines de semanas largos.

A principios de noviembre, el Gobierno anunció las fechas correspondientes a los días feriados durante el año 2024, dando cumplimiento a la Ley 139-97, la cual establece el traslado de las fechas festivas. En ese sentido, el país contará con 12 días feriados y seis fines de semana largos.

2. Bono Madre

Aunque el Gobierno encabezado por Luis Abinader tiene al menos 12 tipos de subsidios para programas sociales, el anuncio, en mayo, de "un cariñito" de 1,500 pesos para un millón de madres vulnerables, suscitó mucho interés en la población, por lo que esta noticia ocupó el segundo lugar de las más leídas en todo el año por nuestros lectores.

Según explicó Abinader, se trató de un reconocimiento a las madres que han enfrentado las adversidades del alza de los productores de la canasta familiar.

3. Aumento salarial

Los ingresos financieros siempre serán temas de interés para la población en sentido general, es por eso que cuando el Ministerio de Trabajo anunció en mayo un aumento de un 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, de inmediato el titular ocupó los primeros lugares en lectoría.

En ese entonces se dijo que, a partir de abril de 2023, los empleados que cobran 21,000 pesos en las grandes empresas, empezarían a devengar un salario ascendente a 24,150 pesos, para un aumento de un 15 %. (Estas son las empresas que pagarán el aumento salarial).

4. Abucheos a Gerard Piqué

Tras 12 años de relación, la pareja compuesta entre Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira anunció el fin de su relación en diciembre del 2022, por la supuesta infidelidad del exfutbolista. Los lectores de Diario Libre siguieron muy de cerca toda la información que se publicaba a partir de la controversia que generó esta separación.

Meses después, en julio del presente año, durante un encuentro entre futbolistas en una famosa discoteca de España, el público coreaba el nombre de Shakira cada vez que Piqué intentaba pronunciar unas palabras.

"¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?, me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas, porque no sois nadie", respondió molesto el futbolista.

5. Reaparición de Babyrotty

Luego de cuatro años de haber conquistado los corazones del pueblo dominicanos a través del programa Dominicana's Got Talent, el ganador del concurso, Francisco Amaurys Campusano (Babyrotty), reapareció y aclaró que "no es el mismo tonto de antes".

En abril pasado Diario Libre dio con su paradero y él mismo contó qué ha hecho en todo este tiempo y en qué invirtió el mayor premio que se ha otorgado en un programa dominicano hasta ahora.

Esta reseña captó la atención de los lectores de este rotativo y por más de una semana se mantuvo en primer lugar de lectoría en su versión digital.

6. Muerte de la hija de Yolanda Martínez

En este caso, el deceso de Adela Molina, hija de la comunicadora Yolanda Martínez, que fue hallada sin vida el 31 de agosto, provocó alto interés y mucha solidaridad. La joven de 23 años falleció mientras dormía.

Esta triste historia conmovió los corazones de nuestros lectores y la posicionaron en la sexta posición de las informaciones más leídas en todo este 2023.

7. Ley de alquileres

Cuando se trata de viviendas, nuestros lectores siempre están atentos. En el caso del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios de la República Dominicana le han dado seguimiento muy de cerca para conocer qué permitirá esta nueva pieza. Indica en el artículo 10 párrafo único que los propietarios de viviendas sólo podrán cobrar un depósito a sus inquilinos.

El artículo 9 de la iniciativa determina que la renta será la que libremente estipulen las partes. El pago de la renta será por períodos de un mes, salvo pacto en contrario. El pago se efectuará en el lugar y mediante el procedimiento que acuerden las partes.

El párrafo único del artículo 11 indica que, los gastos legales en ocasión del contrato de renta o alquiler, serán en partes iguales por cuenta del arrendador y el inquilino. El inquilino asume la obligación de restaurar el inmueble si lo ha dejado en mal estado.

La comisión especial de diputados que estudia la nueva ley decidió en octubre, por mayoría de votos, establecer un proceso más ágil para desalojar a los inquilinos que no paguen la renta.

Las nuevas disposiciones, según acordó la comisión, crearán una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses.

8. Zonas erógenas en hombres

Los hombres son sensibles a muchas caricias gracias a las zonas erógenas que tienen en todo su cuerpo. Aunque nuestra periodista Jessica Leonor publicó en noviembre del 2019 el trabajo titulado "5 zonas erógenas para enloquecer a tu hombre", en este 2023 que está por finalizar, ocupó el ranking de las informaciones más leídas.

Por esta razón le vamos a recordar cuáles son esas zonas en las que los hombres sienten gran excitación: No debes limitarte a tocarlo solo con los dedos, también puedes usar los pies, la lengua, los labios, el cabello y hasta el olfato. La espalda, palma de las manos, los glúteos y el ano.

Otras zonas no tan tangibles, pero de excelencia erógena, son la boca, los gemidos, las palabras, el cambio de respiración, el cambio de la piel y el cambio de los pezones.

9. Herramienta para calcular el doble sueldo

Por obvias razones la herramienta que facilitamos para que nuestros lectores pudieran calcular su doble sueldo fue de las más visitadas en el titular: "Herramienta: Calcula tu doble sueldo con Diario Libre", del pasado noviembre. Es que nuestro mayor compromiso es simplificar la vida de ustedes.

10. Bono Navideño

Tras el anuncio Supérate entregaría 500 mil bonos por un valor de 1,500 pesos cada uno para apoyar a familias de escasos recursos en la elaboración de la Cena de Nochebuena, de inmediato publicamos un artículo explicando cómo se podía aplicar para obtener este beneficio. Adivinen... Una vez más, este tema de interés económico y beneficio social fue de los más leídos.

11. Uniformes escolares

"Cambiarán colores de uniformes escolares del sistema público". Esta información surgió en abril.

El Ministerio de Educación anunció que los uniformes serían cambiados y unificados en un solo color para el año escolar 2023-2024. Los estudiantes de todos los niveles usarían pantalón azul marino y camiseta azul celeste. Para este cambio el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) invertiría 1,970,966,322.17 pesos.

En julio de ese mismo año, el Ministerio de Educación informó que permitiría el uso de los uniformes actuales y entregaría gradualmente los nuevos. La entrega se realizaría a medida que los proveedores fueran entregando.

12. Bono escolar

Los lectores accedieron en gran cantidad a esta información para enterarse de cómo acceder a un bono escolar de mil pesos anunciado por el Gobierno en agosto pasado. Pues, pusimos a la disposición de nuestros lectores el enlace gubernamental donde la ciudadanía podía verificar si había sido beneficiada.

13. Mensajes de niño que se suicidó

Las informaciones trágicas tocan lo más profundo de los corazones de nuestros lectores. La historia de Ángel Luis Buret, aficionado del videojuego y quien fue hallado muerto en su habitación, estremeció a la sociedad.

El niño de 12 años, quien residía en Villa Mella, integraba tres grupos de la mensajería instantánea de Free Fire y San Andrea, en los que su padre descubrió algunos comportamientos tóxicos, como amenazas de muerte y decenas de mensajes inapropiados y ofensivos para los integrantes.

14. Bono Navideño

Ayudas sociales, siguen siendo los temas más buscados y leídos por nuestros lectores. Por su puesto, este titular forma parte de los más leídos en el 2023: "Entrega del bono navideño comienza el 4 de diciembre".

15. Video río Masacre

El conflicto entre la República Dominicana y Haití generado por la construcción de un canal sobre el río Masacre o Dajabón generó decenas de titulares, sin embargo, el más leído por nuestros lectores fue un desmentido por parte de la Presidencia sobre un video que circuló en septiembre pasado que mostraba el presunto avance en los trabajos de construcción del canal.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aclaró que no correspondía al canal que se construye en Haití para desviar el río Masacre el audiovisual que circulaba por redes sociales, que mostraba el cauce de un río a través de un canal.

Para confirmar que el video no se correspondía con la realidad, Figueroa publicó en Twitter un video de la zona fronteriza, grabado la tarde del 8 de septiembre.