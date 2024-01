Presidente Luis Abinader sobre sobre su salud: "Yo me siento perfectamente"

El presidente de la República, Luis Abinader, no dudó ni un instante para proclamar la tarde de este lunes que se encuentra muy bien de salud.

Hizo la revelación al ser cuestionado por la prensa en torno a sus condiciones de salud luego de tres años de gestión.

La pregunta la hizo la periodista Claudia Fernández durante el primer encuentro de este 2024 de LA Semanal con la Prensa, que el mandatario hace cada lunes en el Palacio Nacional.

¿Cómo usted se siente emocionalmente, cómo cuida su salud y, a estas alturas de gobierno, tres años de gestión gubernamental, cómo está el presidente Abinader anímicamente y cómo se siente con el equipo que lo acompaña hasta ahora?, fue la pregunta que se le hizo.

Luego de reír a carcajadas y bromear sugiriendo que había sido su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, que había mandado a cuestionar sobre ese punto, el mandatario confesó que, aunque no hace ejercicios se siente "perfectamente".

"Yo me siento muy bien de salud, yo me siento perfectamente", acotó el gobernante al presentar un programa de salud que desde este lunes ejecuta su gobierno, con cuyo objetivo es disminuir los casos y muertes por diabetes e hipertensión.

El plan incluye la entrega de medicamentos gratis a pacientes del régimen subsidiado de la seguridad social.

Su rutina para estar bien

Dentro de los hábitos que tiene Abinader para tener una buena salud, de acuerdo a sus declaraciones, están que no fuma ni consume alcohol, ni siquiera en actividades sociales.

También ingiere diariamente una serie de vitaminas, que les fueron diagnosticadas desde hace años.

"Yo me tomo todas mis vitaminas, todos los días" Luis Abinader Presidente de la República “

Al hacer una analogía sobre la parte del programa de salud que abarcará cómo llevar una vida saludable, el presidente dijo no "sentirse el mejor ejemplo de llevar un buen régimen".

"Me faltan algunas, debo hacer ejercicios, hablando sobre el Plan de Salud, pero yo nunca he fumado, nunca he ingerido el alcohol social y llevo, en términos generales, una vida saludable".