Padre de mujer que mató al comerciante chino teme por la vida de su hija

"Cuando yo veo ese video no aguanto, no soporto", fueron las palabras del padre de Franyelis María Furcal, después de ver a su hija en un video en la sala de la Audiencia Nacional de España, manifestando entre lágrimas que no quería regresar a la República Dominicana debido a que teme por su vida. La mujer debe ajustar cuentas con la justicia dominicana por la muerte de un comerciante chino en abril de 2022.

Juan Francisco Furcal expresó a Diario Libre que desde que le mostraron el video de su hija, se encerró en su habitación entre lágrimas al ver la situación que está atravesando.

Al igual que ella, sostuvo que siente temor en el momento en que la justicia española decida enviarla de vuelta a la República Dominicana, al considerar que las cárceles del país no son seguras y que cualquier delincuente podría aceptar ultimarla.

"Ella teme por su vida porque ella sabe lo que hay aquí. Aquí una gente está presa y si tú tienes poder tú le dices a un delincuente de eso, te voy a dar tanto, a un delincuente que está preso a 30 años, le pagan y mata a uno dentro de la cárcel, tú sabes que aquí no hay seguridad", afirmó.

Pidió a las autoridades dominicanas ser "condescendiente" con su hija al describirla como una mujer de trabajo y dedicada a sus hijos, quien, según expresó, no tuvo la intención de matar de una estocada al chino.

Al hablar sobre las pocas ocasiones en que ha podido conversar con ella tras su detención en España, en agosto del año pasado, indicó que muchas veces la siente triste y que solo le pide que le cuide a sus hijos. Franyelis tiene tres hijos, menores de edad, quienes quedaron a cargo de su abuelo ante la situación.

"Si ellos ven el video, ella no quiso hacer eso, ella no buscó eso, eso le llegó porque le iba a llegar. Si la van a condenar, que sea una pena mínima", manifestó Juan Francisco.

Durante la audiencia celebrada en España, Franyelis expresó que cuando laboraba en la ferretería donde ocurrió el hecho, recibía muchos maltratos y que permaneció en el lugar porque necesitaba el trabajo para poder sustentar a su hijos, ya que es madre soltera.

La tristeza de sus hijos

Juan Francisco indicó que la hija mayor de Franyelis, de 13 años, "llora mucho" por su madre y cuando observan cualquier información de ella en las redes sociales, solo acuden a él y empiezan a llorar juntos.

Expresó que la niña de cuatro años desconoce en qué lugar está. Para ella, su madre está trabajando. De acuerdo con Juan Francisco, cuando la niña habla con ella solo le manifiesta: "Mami tú trabajas mucho, coge vacaciones para que vengas a verme".

Tras preguntarle sobre si ha recibido amenazas a raíz de la situación, Juan Francisco aseguró que no.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/16/francccc.jpg Los cambios que hizo Franyelis Furcal.

Dice pensión no le alcanza

Tras el señor Juan Francisco quedar a cargo de sus nietos, este indicó que el dinero que recibe de pensión, no le alcanza para sustentar los gastos.

Comentó que su pensión es de 10,000 pesos y que con eso debe comprar sus medicamentos debido a que hace unos años sufrió un accidente cerebrovascular. Además, acude a Rehabilitación de lunes a miércoles para darse terapia, ya que una parte de su cuerpo quedó inmovilizada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/16/1601024-francisco-furcal-padre-de-francelys-furcal-mujer-que-mato-a-chino---joliver-brito05.jpg Juan Francisco, padre de la mujer que mató al comerciante chino. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Su detención

Al convocar para informar sobre la detención de Franyelis, el pasado 3 de agosto del año pasado, la Policía Nacional dominicana indicó que la mujer intentó evadir la justicia con documentos falsos y realizó un periplo por otros países antes de llegar a España. Los investigadores especiales que trabajaron en este caso determinaron que la pareja de la detenida y algunos familiares financiaron los destinos a los que acudió y el pago de su identidad falsa.

Pese a que las autoridades indicaron que en su momento darían a conocer los nombres de las personas que ayudaron a la mujer a evadir la justicia, no han informado al respeto.

El periplo por cinco países

Antes de viajar a España, Franyelis emprendió una travesía complicada. Salió del país el 22 de junio de 2022, dos meses después de cometer el crimen. Utilizó métodos fraudulentos para cambiar su apariencia y se dirigió a Medellín, Colombia, acompañada por otra persona, según informó la Policía Nacional.

Permaneció oculta durante 41 días en la ciudad de Pereira, Colombia, y luego, el 2 de agosto de 2022, utilizando presuntamente la identidad de una ciudadana colombiana, salió de ese país con destino a la ciudad de São Paulo, en Brasil.

Posteriormente, el 7 de agosto de 2022, salió del aeropuerto de São Paulo, Brasil, con rumbo a Doha, Qatar, para finalmente llegar a Barcelona, España, el 8 de agosto de 2022, procedente de París, Francia.

Sobre el hecho 21/04/2022 La muerte del comerciante chino, identificado como Chen Zhongxin, se registró en la Ferretería Z&C, del ensanche Luperón, Distrito Nacional, en medio de una trifulca entre ambos.Un video que se hizo viral captó el momento en que la mujer atacó con un arma blanca al extranjero, luego de que éste la agrediera.Tras el suceso, los trabajadores dominicanos de la Ferretería Z&C fueron amenazados con ser despedidos si hablaban sobre la muerte del chino de 34 años. Sin embargo, expresaron que eran sometidos a constantes maltratos por parte de sus superiores.Luego de la polémica que se generó en el negocio por el trágico hecho, los propietarios decidieron cambiar el nombre de la ferretería.