Lluvias tienen en vilo a residentes próximo al río San Marcos en Puerto Plata

Quienes viven a orilla del río San Marcos en el sector Monte Verde, en San Felipe de Puerto Plata, no han tenido un momento de tranquilidad desde el pasado fin de semana, ante la posibilidad de que se desborde otra vez ese afluente a causa de las lluvias que se registran en la costa norte del país.

Los lugareños temen que, de seguir las precipitaciones, el caudal penetre a sus hogares y dañe los pocos ajuares que lograron salvar el domingo, cuando fueron impactados por el curso de agua.

Cuando se registran lluvias en las cuencas del río, la mayoría de los lugareños se ven obligados a abandonar sus hogares e ir a buscar refugio en casas de familiares y amigos.

"Cada vez que llueve la hija mía tiene que encaramar lo poco que tiene y nosotros, que vivimos en la parte de arriba, darle auxilio", señaló Julio Constantino Díaz Henríquez.

Margarita Rodríguez, residente en el lugar, contó cómo han sido sus días desde que comenzaron las lluvias que están afectando a Puerto Plata por un sistema frontal que incide sobre el país.

Relató que durante el día se aloja en la vivienda de un pariente.

Mientras que en la noche regresa a su hogar a dormir "con un ojo abierto y otro cerrado, para que el río no nos sorprenda con una de esas crecidas", externó.

Otras personas consultadas por Diario Libre dicen sentirse agobiados de vivir esa situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/24/whatsapp-image-2024-01-24-at-5.22.52-pm.jpeg Los lugareños temen que de seguir las precipitaciones el caudal penetre a sus hogares. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/24/whatsapp-image-2024-01-24-at-5.22.57-pm.jpeg Moradores dicen sentirse agobiados por la situación de peligro ante la crecida del río San Marcos en Puerto Plata. (ANEUDY TAVÁREZ)

Además del peligro que enfrentan al vivir próximo al río San Marcos, los residentes en Monte Verde se enfrentan a la contaminación por la basura que arrastra el afluente que queda en el lugar cuando baja el caudal.

Esperan que las autoridades intervengan para evitar que surja una enfermedad que afecte a sus moradores.

Exhortación de socorristas

El director provincial de la Defensa Civil, Whascar García, advirtió a los residentes en Monte Verde, así como en otros lugares vulnerables, a estar atentos ante eventuales desbordamientos repentinos de ríos, arroyos y cañadas.

Alertó que el uso de playas y balnearios de la Novia del Atlántico están suspendidos debido a las condiciones climáticas que persisten en la costa norte.

"Estas condiciones del tiempo nos obligan de manera inminente a restringir temporalmente el uso de los balnearios en nuestra comunidad", advierte.

El organismo colocó banderas rojas en balnearios de playas y ríos con el propósito de advertir a bañistas extranjeros y nacionales sobre la presencia en el océano Atlántico de olas de 8 a 10 pies de altura, incluyendo corrientes marinas de gran peligro.

Esta disposición restringe a la vez el uso de los ríos por parte de los bañistas, incluyendo los 27 charcos del balneario La Damajagua, ubicados en el municipio de Imbert.

La provincia costera y turística de Puerto Plata es una de las nueve colocadas en alerta verde por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las condiciones climáticas.