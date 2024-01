Hoy es el Día Naranja ¿sabes qué significa?

Los días 25 de cada mes son conocidos como Días Naranja, una iniciativa con la que la ONU mujeres (Organización de las Naciones Unidas) busca crear conciencia respecto a la violencia que sufren las mujeres y niñas de todo el mundo.

Esta campaña de concientización surgió a raíz del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado en 1999 por las Naciones Unidas, el cual se conmemora cada 25 de noviembre, debido a que un día como ese, pero de 1960, fueron brutalmente asesinadas las hermanas Mirabal, activistas dominancias que luchaban contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Para esta conmemoración se seleccionó el color naranja, que no solo refleja energía, sino que también representa la búsqueda de vitalidad y "un futuro sin violencia contra las mujeres y las niñas", según reseñó la página oficial de esta organización.

Con esto, se pretende que todos los meses los gobiernos e instituciones que forman parte de la ONU tomen "acciones" y movilicen a la población para que la violencia no sea un tema que se toque solo una vez al año.

¿Cómo contribuir a erradicar la violencia?

En un artículo realizado por ONU Mujeres, proporcionaron algunas formas de como erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, para que este no sea un trabajo solo de las instituciones gubernamentales, y que todos puedan actuar al respecto.

El primer consejo para ayudar a eliminar la violencia contra mujeres y víctimas tiene que ver con escucharlas y creerles. Cuando una persona sometida a un ciclo de violencia decide hablar es un gran paso para salir de allí, por lo que necesita quien la escuche y apoye, sin juzgar ni revictimizarlas.

Otra forma de ayudar es enseñar a las próximas generaciones. Educar a las personas más jóvenes sobre las acciones correctas y cuestionar la forma en que abordan algunas situaciones, puede salvar vidas. Educar a la población es una tarea que luce complicada, pero cuyos resultados contribuirán a la eliminación de este mal.

Es importante exigir respuesta y servicios eficientes para las víctimas de violencia, tales como líneas de ayuda, refugios, atención telefónica y asesoramiento, por lo que si en tu comunidad o entorno no hay estos servicios para apoyar a las personas que sufren de violencia, es importante luchar por que se lleven a cabo de forma eficaz.

Otra forma para erradicar este mal es comprender el consentimiento. En el caso de la violencia sexual, muchos agresores tienden a justificar sus actos indicando que la víctima nunca dijo "no", no obstante, si la persona no dio un claro y activo "sí" sigue siendo abuso.

"Frases como 'se lo estaba buscando' o 'los hombres así son' intentan desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpabilizar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido", se indicó en el artículo.

Asimismo, es importante tener conocimiento sobre los indicios de violencia, para poder ayudar a las personas que se encuentran en este proceso y no lo saben.

Otra forma para ayudar es realizar donaciones a organizaciones que ayudan a mujeres y niñas en condiciones de violencia. A través del aporte monetario o de otro tipo de donativos para que se mantengan estas líneas de ayudas.