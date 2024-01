Pucmm celebra su graduación 109 entregando 660 nuevos profesionales

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebró este sábado su graduación número 109 en el campus de Santiago, otorgando títulos a 660 nuevos profesionales de diversas carreras. Con esta ceremonia, la cifra total de egresados asciende a 98,059.

La graduación se llevó a cabo en el salón multiusos del campus, destacándose la primera promoción de la maestría en Criminología e Investigación Forense, cuyos egresados son Santos Eduardo Espinal Espinal, Raúl Eduardo Estévez Castro y Milcia Francina Mejía Ramos.

En el acto, el arzobispo metropolitano de Santiago y Gran Canciller de la Pucmm, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, participó, siendo su primera vez encabezando una graduación de la academia. Un total de 480 (73 %) nuevos profesionales obtuvieron títulos de grado, mientras que 180 (27 %) alcanzaron títulos de postgrado, incluyendo tres doctores en Historia del Caribe.

Las mujeres continúan siendo la mayoría en esta graduación, representando el 56 % con un total de 370 graduandas. Este patrón se ha mantenido constante en los últimos 15 años. Por su parte, la cifra de hombres asciende a 290, equivalente al 44 %.

En su discurso, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la universidad, resaltó los esfuerzos de la universidad por preservar la excelencia académica, así como el crecimiento significativo de la matrícula estudiantil durante el cuatrimestre de enero a abril.

"El camino fue y seguirá siendo difícil y cuesta arriba. Nadie les dijo que sería fácil, a pesar de ello, no abandones tus sueños y metas que te has forjado, que te han conducido hasta aquí y seguirán siendo el motor inspirador que te llevarán a sobreponerte y levantarte una y otra vez", manifestó el rector a los graduandos.

Para esta ceremonia, invitaron como oradora a la doctora nefróloga Eliana Diná Batlle, presidenta de la Unidad de Hemodiálisis y del programa de trasplante renal vivo y cadavérico del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), y quien en su discurso hizo referencia a la condición de nativos digitales de los graduandos.

Estén atentos, dijo, "que la inteligencia artificial no sustituya la suya y que la virtualidad no cree un abismo entre ustedes y su mundo. No dejen de estrecharse las manos y de ponerla en el hombro del amigo".

Laura Lucía Matías Cruz, la graduada de honor en la carrera de Comunicación y Artes Cinematográficas, en representación de sus compañeros profesionales, instó a sus colegas a no dejar pasar el tiempo sin expresar gratitud a aquellos que estuvieron presentes y contribuyeron para hacer realidad este sueño. De manera enfática, señaló: "Nunca está de más rendir homenaje a quienes nos honraron primero".

Te puede interesar Firman acuerdo para desarrollar programas de formación e investigación

Programas de doble titulación internacional

Los graduados de los programas de doble titulación celebraron la obtención de sus títulos, especialmente aquellos que completaron las maestrías en Diseño Arquitectónico con concentración en Arquitectura de Alojamientos Turísticos, así como en Arquitectura de Interiores, en colaboración con la Universidad de La Coruña (UDC) de España.

También por la Escuela de Administración de Empresas (EAE), del programa de maestría en Dirección de Comunicación Corporativa; y la maestría en Psicología Clínica Infantil y Adolescente, en colaboración con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.