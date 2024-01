Abinader: En la sociedad debe haber un acuerdo sobre qué prohibir y qué permitir

Luis Abinader dijo que hay puntos que no puede prohibir porque la ley no lo permite. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció ayer que debe haber consenso en la población para las conductas que conducen al aumento de los problemas sociales, como la delincuencia.

En LA Semanal con la Prensa, realizada en San Francisco de Macorís, el jefe de Estado dejó saber que el Gobierno tienen la responsabilidad de responder frente a lo ilegal, pero hay puntos que la ley no lo prohíbe, como ciertas canciones; por lo tanto, debe haber un acuerdo social.

"Esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo también, en qué debe prohibir y qué no prohibir. Y también, qué debe promover y qué no debe promover. Yo creo que es un tema pendiente de la sociedad, y no solamente del Gobierno, sino también de la sociedad", respondió el mandatario a un comunicador que le cuestionó sobre su posición ante el consumo de vape, hookah y canciones de doble sentido.

Otro factor que citó Abinader fue la paternidad responsable frente a la descomposición social. De ahí, "es que vienen los principales problemas, que después se reflejan en la delincuencia".

En ese sentido, citó que Gobierno puede ser el principal promotor, pero no el único.

"Imagínate que tú que empiece a prohibir ´no esa canción no va, a mí no me gusta´. Es eso es hasta peligroso, que haya alguien que lo pueda prohibir".

Presenta logros

En LA Semanal en la provincia Duarte, el mandatario presentó los logros del Foro Económico Mundial, en cuyo informe se abordaron indicadores en los que el país obtuvo buenos resultados en el ránking de 107 países. El país quedó en el grupo de naciones con economías estables y altos niveles de crecimiento.

No obstante, el Jefe de Estado resaltó que en el indicador que se logró más resultados fue el control de la corrupción: se subió de 33.22 a 41.21, para una subida de 24 %. Otro renglón que presentó mejora es el empleo intensivo en conocimiento, que subió de 43.06 a 50.58, para una subida de 17.4 %.

De igual manera, en apertura comercial internacional, el país subió del 27.90 al 32.20, para un alza de 15.4 %.

Además, en el evento con la prensa, Abinader presentó el proyecto "Chequéame tú", que consistirá en que los ciudadanos podrán solicitar informaciones de cualquier institución del Estado, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Reitera consenso en Ley DNI

Con relación a la Ley 1-24 sobre la DNI, el jefe de Estado precisó que dicha ley estaba contemplada en la Constitución del 2010 y que muchos políticos que hoy se oponen, fueron los que promovieron el proyecto cuando se aprobó en el Congreso.

Sin embargo, debido a las críticas de diversos sectores, el mandatario reiteró que acatará el acuerdo que logre la Sociedad Dominicana de Diario (SDD) y el Gobierno.

"Lo que ellos recomienden será", dijo Abinader, quien recordó que su gestión es respetuosa de la democracia.

Viola su regla y toca la política Una de las reglas de LA Semanal es no tocar la política, pero un comunicador le preguntó cómo va su relación con Danilo Medina y sobre una posible del PRM/PLD. Entre risas del auditorio, Abinader volteó simulando a quién fue que le preguntó y luego respondió: "Yo creo que ellos están muy bien aliados, están muy bien aliados, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, están muy bien aliados. Ellos tienen sus mismos objetivos, los objetivos son los mismos. Es más, nosotros estamos preparados y José Ignacio (Paliza) lo dijo en estos días, para que ellos se unan en la presidencial después de febrero. Ese es un tema que no tratamos normalmente, los temas políticos, pero tampoco quiero evadirlo, estamos preparados para que ellos se unan".