¿Sucesos paranormales o normales en escuela de Dajabón?

El pasado viernes, 26 de enero, la escuela Generoso Alejo Lombert Carrasco, en Dajabón, vivió unos momentos de pánico y angustia. A las 1:30 pm, aproximadamente, un alumno perdió el conocimiento y la fuerza. Acto seguido, se contagiaron otros estudiantes que, como relata la directora del centro, Brunilda Bueno, "se pusieron enfermos y notábamos en ellos cambios en el rostro, en la vista en forma de mareo, no podían caminar y se les iba la voz". Hay quien dice que se trató de un incidente paranormal o demoníaco, mientras otros lo descartan completamente.

Como relata Bueno, los niños fueron llevados al médico para ser tratados, a donde también acudieron evangélicos para orar por ellos. Acto seguido aseguran que se sentían mejor.

¿La alimentación como causante?

En respuesta a preguntas sobre si los hechos eran causados por la alimentación que reciben los estudiantes, la directora niega que esa fuera la causa pues califica la comida como "buena y suficiente".

En cambio, también ha confesado que los almuerzos o no llegan o llegan incompletos; tienen un problema con la leche, pues los miércoles los niños se quedan sin líquidos porque no les llega completo. "Aquí las autoridades de educación son irresponsables, no se preocupan por nadie", ha declarado la directora.

Con los hechos ocurridos, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), a través de sus representantes, dieron declaración sobre la situación.

Sostiene que la calificación de sucesos paranomarles no cierta y tacharon de falsas las informaciones divulgadas en ese sentido por vecinos y medios de comunicación. Han pedido que hay que "investigar bien antes de hablar".

"Los niños se enfermaron, pero no hubo una nube negra, no se subieron por las paredes, como decían", declaran desde la Asociación, basados los padres en la experiencia vivida por sus hijos. Piden tener cuidado con las informaciones, pues aseguran que las noticias pueden hacer daño a las personas.

La causa de estos hechos la atan a una pelea que hubo entre dos niños. Los otros acudieron a apartarlos y el niño que estaba agarrado por otro se desmayó y, en consecuencia, los otros también cayeron por la impresión.

"No sé si desmayaron porque vieron que el otro compañero había perdido el oxígeno y a raíz de ahí se produjo eso, nuestra directora al ver la situación también se sintió presionada y medio se desmayó", ha declarado la APMAE.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/escuela-dajabon.jpg Puerta principal de la escuela donde varios niños enfermaron y tuvieron que ser llevados al médico. (ARCHIVO)

Párrocos y pastores

El párroco de la escuela los Somascos, Fernando Barajas, asegura que decir que fue algo paranormal es apresurado, porque "hace más daño que bien".

Dice que es importante ir con calma porque, aunque haya sido algo colectivo por un juego o por desvanecimiento o mareo, no se puede dudar que fuera por "algo que se nos escape de la fuerza natural".

Una solución que da es hablar con los padres sobre cómo los niños se comportan en la casa: qué ven, qué consumen visual y auditivamente, y qué cantan para así descartar situaciones.

"Hoy en día hay tantos programas de diseños animados que instan a tantas cosas y los niños son repetitivos, como también los adultos queremos imitar y tentamos a lo que no debemos", asegura Fernando Barajas.

Por otro lado, se encuentran los testimonios de la pastora Luz Castro, quien asegura que, como cristiana que es, "estoy muy clara de lo que allí está pasando". Ella ha comentado que si no hay armonía en el personal de la escuela como amigos y compañeros, puede llegar a influir en los niños.

"Son cosas espirituales, ahora como existen las cosas buenas también existen las cosas malas, usted o recibe a Dios o recibe a Satanás", dice la pastora que, al mismo tiempo, asegura estar trabajando para, con la ayuda de Dios, reunirse profesores, personal y pastores y dar pasos espirituales e intervenir en el lugar. "Los niños son vulnerables y ellos fueron atacados ahí" ha declarado Castro.

Desde la pastoral garantizan que Dios no puede ser burlado y por ello permitió esa manifestación en la escuela. Dicen que Villa Alegre es un sector vulnerable donde hay muchos altares y brujos con mucha influencia pero, por eso, la persona que enfrenta esas situaciones "tiene que estar empoderado y cubierto por la sangre de Cristo para hacer frente".

Para ello, han dado una posible solución: el personal tiene que perdonarse, tener armonía, cortar toda cosa negativa y comenzar a tener una nueva relación. Exigen que tienen que ser más amigos, más sinceros, porque "están allí y están trabajando con los niños"

Desde la pastoral han planificado acudir al lugar y dar un devocional "por lo menos una vez a la semana en las aulas".