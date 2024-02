Amigo de hombre estrelló vehículo en el Palacio dice que es un empresario y tuvo una crisis mental

Andrés Veloz Ramírez, amigo de John Raymond Durán Villar, quien estrelló un vehículo contra dos puertas metálicas del Palacio Nacional la noche del pasado domingo, dijo que este es un empresario dedicado a la reparación de barcos.

"Él lo que tiene es una empresa de barcos, o sea, de arreglar barcos. Él se dedica a eso, es un empresario", expresó Veloz Ramírez durante una conversación por teléfono con Diario Libre.

Veloz Ramírez, quien conoce a Durán Villar desde hace tres años, informó que ambos pertenecen a un equipo de golf.

"Yo lo conozco ya hace más de tres años. Tenemos un equipo que se llama Los Cucuyos, que jugamos golf", afirmó.

Contó que hace un mes y medio estuvieron en Miami, "jugando por allá, por los campos de San Agustín".

En ese sentido, describió a Durán Villar como una persona alegre y divertida.

"Una persona alegre, que no es de problemas. De lo más alegre del equipo, que goza, que baila, que cuando viajamos siempre ta' alante, cooperador", concluyó.

Atraviesa situación de salud mental

Veloz Ramírez dijo que Durán Villar está atravesando una situación de salud mental.

"Él tiene un problema psiquiátrico en este momento, que está en tratamiento. Y entonces salió de la casa y se fue al Metro Country Club y para Juan Dolio, el domingo, el día del accidente", explicó.

Indicó que la familia de su amigo conocía de su situación y lo estaban tratando. "Sí, la familia sabía de su condición, se estaba tratando", agregó.

Por esta razón, consideró que lo sucedido no tiene nada que ver con la política o el terrorismo.

Te puede interesar Hombre derriba de manera intencional puertas del Palacio Nacional; hay dos militares heridos

"Pero lo que no queremos es llegar a que se le vaya a acusar de que es terrorismo, que es contra el gobierno, y nada de eso, porque no hay política, no hay nada de eso", declaró.

"Nosotros nos reunimos con él la semana pasada, hablamos con él y él nos dijo, mira, estoy mal, no estoy durmiendo, tengo problemas, no duermo, me acuesto a las 4 de la mañana y no duermo. Entonces el médico me ha dado una o dos pastillas que lo que hace es que, si me acuesto, duermo dos o tres días" Andrés Veloz Ramírez Amigo de John Raymond Durán Villar. “