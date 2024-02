"No consigo empleo porque soy negra y vivo en batey"; el grito de joven que busca su primer empleo

Ilusionada, Martha Rosario deseaba cumplir la mayoría de edad para obtener su primer empleo. Cuenta que desde niña, era muy independiente y no le gustaba depender de nadie para comprar las cosas que sus padres no podían darle debido a su precaria situación económica.

Después de terminar el bachillerato y cumplir 18 años, estaba lista para ingresar al mundo laboral. Sin embargo, se encontró con la dura realidad de un país como República Dominicana, donde el desempleo juvenil supera el 25%.

Envió currículums a todas las empresas que pudo, pero no recibió ninguna respuesta. Le exigían demasiado: experiencia previa de al menos 7 años, conocimiento de varios idiomas y una formación que, debido a su edad y al sistema educativo, era casi imposible de obtener.

Finalmente, recibió una llamada, pero al acudir a la entrevista se dio cuenta de que no obtendría el empleo. Se sintió discriminada por su edad y por vivir en un barrio vulnerable en la zona norte de Santo Domingo.

Andrea Yean, una joven criada en un batey, vivió algo similar. "Sí, he sido víctima. Un ejemplo, yo soy de batey. Y a la hora de buscar un trabajo no me emplean porque soy de batey. Es muy lejos, me dicen".

"Y como no tengo experiencia laboral, tampoco me dan el empleo. Entonces, no tengo experiencia laboral, ellos no me dan la oportunidad y me quedo desempleada", dijo a Diario Libre la joven.

"No consigo empleo porque soy negra y vivo en batey", reitera.

Estas historias las conocimos en el marco del foro titulado "Empleo Joven en República Dominicana: Barreras, Retos y Oportunidades", realizado por el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), con la participación de cientos de jóvenes de barrios y bateyes de distintas zonas del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/10/c5a3352f-2bf9-498c-995c-0b85fec8783e.jpg Jóvenes participantes del foro titulado Empleo Joven en República Dominicana: Barreras, Retos y Oportunidades. (DIARIO LIBRE)

"Este foro de empleo joven es una iniciativa que ha lanzado CEDUCA debido a la alta tasa de desempleo juvenil en el país, que ronda el 26%, lo cual es lamentable. Estamos aquí presentes para hacer un llamado a las autoridades, crear conciencia y pedir apoyo para los muchos jóvenes que lo necesitan", dijo Fernando Saint Hilaire, coordinador del Proyecto Juvenil de la entidad.

"La mayoría de los jóvenes que se encuentran aquí son de comunidades vulnerables, que realmente son la población más afectada por esta situación", añadió.

"Estamos aquí intentando crear un espacio de discusión donde podamos proponer soluciones para los jóvenes, que ellos mismos puedan generar iniciativas y motivar al Estado a tomarlas en cuenta".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/10/33494108-4fdf-4177-aaab-52d73a482c66.jpeg El evento trató el tema de la Situación del empleo juvenil en RD. Barreras y Oportunidades (SUMINISTRADA)

Como crítica, asegura que "existe la Ley General de Juventud, la 49-2000, en su artículo 15, que habla de la responsabilidad del gobierno de garantizar la inserción laboral de todos los jóvenes para su desarrollo integral. Pero realmente no estamos viendo una acción directa, y por eso estamos aquí, para crear ese espacio y proponer soluciones".

En ese sentido, Alba Reyes, directora ejecutiva de CEDUCA, puntualizó que han decidido promover propuestas a favor de las juventudes de comunidades vulnerables.

"Desde 2010, estamos desarrollando acciones con la población juvenil que van desde capacitaciones y acompañamiento a los grupos juveniles, hasta la realización de seis Foros Intermunicipales de Políticas Públicas de Juventud, que son espacios de discusión y debates con el objetivo de recopilar información y formular propuestas que contribuyan al desarrollo de políticas públicas más efectivas", señaló.

"Además, añade, contribuimos a estimular la participación de jóvenes en procesos de incidencia social y política, fortalecer los procesos organizativos impulsados desde el programa de juventud, y visibilizar las capacidades de jóvenes que necesitan mejores condiciones para lograr la inserción laboral y el emprendimiento".

¿Cuáles son las trabas que, en tu opinión, enfrentan los jóvenes al intentar ingresar al mundo laboral?

La primera es que se les exige experiencia laboral, lo cual no les da oportunidad de acceder a empleos. Obviamente, el primer empleo no es válido en el Estado. Otra barrera es el color de piel o la raza, que a veces también les impide conseguir empleo. Y también influye el lugar de procedencia. Si vienen de lugares vulnerables, no se les permite trabajar.

"Te piden tu dirección y si no estás cerca de Santo Domingo Norte, lo más probable es que te digan que no o que te llamarán más tarde. Esa es una de las dificultades que enfrentamos al intentar ingresar al mercado laboral".

¿Qué se necesita entonces para eliminar esta práctica?

Lo primero es que el Estado debe liderar estas transformaciones. Deben crear políticas públicas sólidas y eficientes adaptadas a la realidad de estos jóvenes. Eso es extremadamente importante. Si existen leyes, debemos darles seguimiento para ver qué está sucediendo. Y si no existen programas, debemos intentar implementarlos.

"Y si no están funcionando, debemos analizar por qué no están funcionando. Por lo tanto, en mi opinión, la base principal es que el Estado comience a tomar medidas en esta situación".

"El Estado tiene una gran responsabilidad, pero también las comunidades y las personas tenemos nuestro papel para contribuir. Esta actividad busca que los jóvenes se activen, en primer lugar. Que puedan reclamar sus derechos".

"Porque el acceso al empleo es un derecho que cada joven tiene. También es importante que conozcan a fondo las leyes y las políticas públicas. Y, por supuesto, aportar al Estado los resultados de esta actividad para que puedan implementar lo necesario. Me mencionaste las trabas antes", detalló.

Sobre la actividad

En la actividad realizada en el Centro La Salle del Distrito Nacional, participaron representantes del Ministerio de la Juventud, incluyendo a Vicente Luis de Peña, Vice Ministro del Viceministerio Técnico y de Planificación del Ministerio, quien abordó el tema de las Políticas Públicas en materia de formación y empleo juvenil en la República Dominicana, Barreras y Oportunidades. El evento trató el tema de la Situación del empleo juvenil en RD. Barreras y Oportunidades, a cargo del experto en derecho internacional, Municipalismos y Desarrollo Económico, José Luis Morillo.