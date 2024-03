Familiares visitan presos en la cárcel de La Victoria tras incendio que dejó tres muertos

Familiares de los presos de la cárcel de La Victoria ingresaron la mañana de este martes al recinto para visitar a sus seres queridos y llevarles comida después del incendio que ocurrió ayer en las celdas 3 y 4, que dejó, al menos, tres fallecidos y 11 heridos.

Decenas de parientes llegaron al lugar con bolsas en mano que, además de alimentos, contenían artículos de higiene personal y ropa, ya que muchos de los reclusos perdieron sus pertenencias.

Sin embargo, algunos parientes se quejan de que los han ingresado al plantel pero no han podido ver a sus parientes. Explicaron que lo llevaron hasta un lugar solo para ofrecerles información.

Pese a que la Dirección General de Servicios Penitenciarios informó la mañana de este martes que todo estaba controlado en las instalaciones de La Victoria, en el lugar se encuentran tres unidades de los bomberos.

Además de los bomberos, un equipo de Salud Pública llegó al lugar, el sistema de 9-1-1, unidades caninas, al igual que otras autoridades.

Aracelis de la Rosa, quien amaneció a las afueras de la cárcel, expresó que pudo ver a su hijo desde una verja, pero se va con la tranquilidad y La Paz de verlo con vida.

Indicó que su pariente no tiene ninguna herida y que sólo está un poco congestionado por la cantidad de humo que inhaló.

"Mi hijo está salvo, me lo enseñaron por la verja, me da tranquilidad, me puedo ir en paz", expresó tras salir alegre del plantel.

Indicó que su hijo tiene ocho meses en prisión preventiva y está a la espera de que se le conozca juicio de fondo.

Mientras que, Cristina Delgado, salió desesperada del lugar al manifestar que no pudo ver a su hermano y que sólo los entraron a un lugar para decirles que supuestamente todo está bien.

Entre llantos manifestó que lo informado esta mañana por prisiones es falso, ya que no les han permitido hablar con sus parientes para saber que todo está bien.

A medida que pasa el día continuaban llegando los familiares de los presos al lugar, para tener alguna información al respecto.