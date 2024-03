Roberto Álvarez: RD no tiene la responsabilidad de restablecer el orden en Haití

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que su país no tiene la responsabilidad de restablecer el orden en Haití. Habló a la presentadora de The World, Carolyn Beeler, que le realizó una entrevista donde trataron a fondo la decisión de la República Dominicana de no intervenir en los asuntos haitianos y, en cambio, proteger a su propio pueblo.

"Hemos tenido una historia problemática con Haití desde 1844, durante nuestros años de independencia", dijo el canciller.

"De hecho, nuestra independencia en 1844 fue de Haití. Estuvimos ocupados por Haití durante 22 años, por lo que debemos mantener una cierta distancia con la transición", explicó.

Al ser cuestionado sobre las medidas que han tomado en la frontera domínico-haitiana, expresó: "No hay ejército haitiano, por lo que toda la frontera tiene que ser protegida exclusivamente por las fuerzas armadas dominicanas, número uno. Y número dos, hemos colaborado con los propios haitianos".

Destacó que han tenido hasta 15,000 estudiantes haitianos en la República Dominicana.

"De hecho, en 2023, el 16 % de nuestro presupuesto de salud fue utilizado por los haitianos; El 37 % de nuestras maternidades y hospitales públicos fueron utilizados gratuitamente por mujeres haitianas. Entonces, estamos haciendo más que suficiente", subrayó.

Enfatizó que al país no le corresponde "resolver la situación haitiana en este momento". Dijo que esto depende de los haitianos, y que "lo que necesitan es asistencia de la fuerza multilateral, que ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para llegar allí lo más pronto posible, para que pueda lograrse algún tipo de apariencia de ley y orden".

La periodista también le cuestionó si no es inhumano deportar a los haitianos, dado la violencia que vive el país, a lo que el canciller contestó: "Pues, cumplimos con las normas internacionales, seguimos el debido proceso y cumplimos con nuestras leyes. Eso es lo que establecen nuestras leyes. No podemos permitir que un país sea invadido o utilizado como solución a la crisis haitiana. Nunca permitiremos que República Dominicana sea el chivo expiatorio".

Sobre si República Dominicana podría crear un corredor humanitario, que ayudaría a llevar ayuda a Haití y sacar a algunos de los heridos y a otros, manifestó: "En las circunstancias actuales, no podemos dar el siguiente paso, como lo hemos hecho en el pasado. La República Dominicana ha brindado asistencia humanitaria en numerosas ocasiones. Una vez que se establezcan ciertos principios básicos de ley y orden, definitivamente estaremos allí".

Resaltó que proteger la seguridad nacional es lo primero.

Sobre que República Dominicana es un punto de tránsito de armas, Roberto Álvarez respondió: "Estados Unidos es el que ha estado enviando, hasta donde yo sé. No he visto ninguna evidencia. El único informe que he visto, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de marzo del año pasado, tenía indicios de que tal vez había un tránsito, República Dominicana estaba en tránsito. La razón es que muchos de los contenedores que iban a Haití, debido a la situación violenta en Haití, tuvieron que pasar por la República Dominicana. Así que la carga vuelve a caer sobre nosotros. No producimos armas, ninguna en absoluto. No tenemos fábricas de armas ni fábricas de municiones en la República Dominicana".