Al menos tres camiones de los utilizados por la Dirección General de Migración para el control migratorio salieron pasado el mediodía de este lunes de la Penitenciaría La Victoria con reos a los que se les dispuso ser trasladados.

Los vehículos, custodiados por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, partieron de la penitenciaría sin especificar a los miembros de la prensa el destino de los reclusos, quienes vociferaban frases como: "están abusando" o "porque no pagamos fue que nos sacaron", mientras golpeaban con las manos las mallas metálicas que recubrían los camiones.

Tras el incendio ocurrido el pasado lunes 18 del mes en curso que causó la muerte de 13 reclusos, la Procuraduría General de la República dispuso el traslado de 1,800 internos, el cual se está haciendo en diferentes partidas a cárceles como El Pinito, de La Vega, o al Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

El incendio afectó las celdas 3 y 4 del patio del recinto carcelario y presuntamente fue a causa de un cortocircuito.

Familiares buscan seres queridos

En tanto, la angustia y la desesperación se apodera de los familiares que, tras una semana del incendio y varios conatos ocurridos durante el fin de semana, aún no han establecido contacto con sus seres queridos.

Tal es el caso de Carmen Joselyn de la Cruz, madre de Jairo Jean Carlos Segura, de 31 años, con quien no ha tenido contacto luego de que se desatara el fuego.

"No he sabido de él. Él siempre me llama y ahora, esta vez, no sé si está vivo o está muerto... Me dijeron que estaba en El Pinito de La Vega. Me enseñaron una lista y no estaba", comentó la señora.

De la Cruz aseguró que ella misma mandó a encarcelar a su vástago "porque estaba de malcriado conmigo. Está preventivo, no le han cantado nada. Tiene un año ahí, lo cumplió en febrero".

El señor Amado Arias intentó llevarle ropa limpia a su hijo que cumple una condena de diez años de prisión, acusado de haber sostenido relaciones sexuales con una joven menor de edad.

Al llegar a La Victoria, se entera de que harían nuevos traslados, pero no pudo confirmar si su hijo estaría dentro de los que se llevarían a otros recintos.

"Él me dijo que viniera hoy a traerle algo, pero, en la C-6, donde él está, los van a trasladar. Tampoco te dejan entrar, ahí no hay orden por nada, es un desorden", se quejó al narrar que solo le tomaron los datos personales para luego darle información sobre su hijo.

Sobre los traslados, indicó que "el problema es que el que vive aquí en la capital, pá´ coger pá´ La Vega, o para San Pedro, San Francisco, le da brega, tienes que tomarte un día entero y buscar dinero cada vez que vayas por ahí. Es difícil".

Visitas siguen prohibidas

"Hasta ahora no hay visitas, no se puede ver a ninguno, pero yo creo que ellos están bien", respondió Jennifer Aquino, quien le llevó comida y dinero a su esposo Yocauri Pérez.

Pérez ya tiene más de dos años en La Victoria y trabaja en un colmado dentro del recinto.

Este lunes solo se estaba permitiendo el ingreso de alimentos cocinados al interior de la cárcel.

Sobre La Victoria

La Penitenciaría Nacional La Victoria fue construida hace 72 años durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en la localidad La Victoria, ahora parte del municipio Santo Domingo Norte.

Es la más poblada del país, con 7,608 reos, cuando la capacidad del centro es de 2,103, según refiere un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre la situación del penal.