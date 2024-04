Playa de Puerto Plata donde hay tres desaparecidos es peligrosa y está contaminada

El director del Grupo Rescate Ámbar en Puerto Plata, Reynaldo Ortiz, afirmó este domingo que la playa Marapicá, llamada por los lugareños como El Bronx, donde desaparecieron tres personas este domingo, es un lugar inhóspito que no es usado para el ocio por los puertoplateños ya que está contaminada.

"Esta es una playa que no es utilizada por los puertoplateños, por eso no teníamos aquí personal, ni militar, ni de socorro porque, incluso, ustedes pueden sentir que aquí hay un olor nauseabundo. Estas aguas están contaminadas, por eso los puertoplateños hemos ido descartándola, pero la gente en aras de evadir la autoridad y los organismos de socorro, pues vinieron aquí, en este caso, estos jóvenes, eran tres en total, que se introdujeron al agua y que arrastraron con él a dos personas más, incluyendo otro que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial", dijo.

En tanto que el experto en buceo, Joan Manuel Vásquez, quien se encuentra desde esta mañana dando asistencia la Defensa Civil, la Cruz Roja y Rescate Ámbar, expresó que cuando notificó lo ocurrido a un conglomerado de buzos profesionales y acudieron al lugar, dijeron que no iban a arriesgar su vida penetrando a la playa.

"Los cité de una vez por chat, vinieron y de verdad que cuando vieron el área dijeron no, así rotundamente no, y no es por no querer ayudar, es por no poner la vida de ellos en riesgo", contó.

Asimismo expuso que el agua lluvia con el sedimento amarillo que tiene, que es lodo, no permite ver nada, lo que dificulta la búsqueda.

Agregó: "Esos buzos tiene linterna profesionales y no se ve el fondo, entonces tú meterte ahí es arriesgar la vida tuya, que fue lo que pasó con uno de la Defensa Civil que, por tratar de salvar al otro, se quedó, entonces otro para tratar de salvarlo a él también se quedó".

Corrientes muy peligrosa

Además, manifestó que esta playa cuenta con unas olas muy particulares y que un profesional debe seguir la corriente para poderla combatir.

"Hay una corriente que ahí no se discute. Hay una corriente que tú tienes que seguir donde ella te lleve, como profesional, y tratar de evitarla. Hay corrientes marinas que te tiran a la derecha o a la izquierda, pero tú tienes que tener esa experiencia para poderla combatir, si te pusiste a nadar contra la corriente te ahoga, pero tú como buzo profesional dices no me meto, porque ni siquiera se ve para dónde está la corriente, si está para la izquierda o si está para la derecha", explicó.

Continuó diciendo: "Nosotros como buzo le decimos una paila, donde tú te metes y no puedes salir. Tú no has visto un cangrejo en una paila que no puede subir, ni baja, ni para la derecha, ni para la izquierda. Nosotros le decimos paila porque una corriente que es muy peligrosa y no se puede definir para dónde tú vas, te ahogas".

"No hay manera de unos muchachos sin experiencia salir de ahí, no había manera" Joan Manuel Vásquez Buzo profesional “

Este lunes continuará la búsqueda

El director de la Defensa Civil de Puerto Plata, Wascar García, informó que la búsqueda de los tres desaparecidos fue suspendida hasta este lunes.

La búsqueda fue suspendida a las 7:00 de la noche de este domingo.

Aseguró que todas las instituciones de rescate trabajarán hasta localizar a los tres desaparecidos.

Unidades acuáticas de los organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aérea y drones de la Defensa Civil han sido desplegados para tratar de ubicar a estas personas.