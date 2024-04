Muere de un infarto hombre que mató a Guillermo Moncada en discusión por un parqueo

Murió de un infarto Rafael González Álvarez, el hombre que fue condenado a 18 años de cárcel por haber ultimado de 12 disparos al ingeniero Guillermo Moncada Aybar durante una discusión por un parqueo en el residencial donde ambos residían en la urbanización Serrallés, en el Distrito Nacional.

El deceso del recluso se produjo la noche del sábado.

Conforme a informes de la Procuraduría General de la República, el privado de libertad falleció en la Clínica Independencia, donde fue llevado desde el centro La Victoria, donde guardaba prisión.

González Álvarez mató a Moncada el 12 de noviembre de 2011 en el residencial donde residían, el edificio Xiomara, ubicado en la calle Filomena Gómez, del ensanche Serrallés, del Distrito Nacional.

La condena de 18 años de prisión le fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en 2013.

En el 2020, el hombre buscó que un tribunal le permitiera cumplir la condena en su casa bajo alegato de que tenía depresión. La audiencia fue fijada para el 15 de junio de 2020.

En una ocasión, González Álvarez dijo que no estaba arrepentido del hecho, porque su vida estuvo en peligro.

"Yo no me puedo arrepentir porque si yo no hubiera hecho eso, él me hubiera matado a mí, entonces yo no puedo arrepentirme. Yo he pedido perdón al Señor porque soy cristiano, pero no me puedo arrepentir de eso", sostuvo.

También afirmó que trató de evitar el pleito, pero que Moncada lo persiguió en el parqueo.