"La princesa está dormida", así rezaba el bajante con la foto de Kylie Naomi Rosa, que fue colgado en el puente Francisco J. Peinado que divide a Villa Mella del Distrito Nacional, donde la niña de 9 años resultó muerta la noche del pasado viernes tras recibir un disparo en la cabeza mientras desaprensivos intentaban realizar un atraco.

El área verde debajo del puente se vistió de blanco y rosado con globos y rosas. Las caras tristes de las decenas de personas que acudieron al lugar se conjugaban con el cielo gris.

Hoy, a una semana del lamentable hecho, Kylie Rosa cumpliría sus 10 años de edad. Kerlin Alcántara Jorge, madre de la niña, quiso celebrar su natalicio en el lugar donde su hija perdió la vida para hacer un llamado de conciencia al pueblo dominicano por el alto índice delictivo que impera en la sociedad.

Diario Libre / Dania Acevedo

"Estoy aquí por la República que todo el mundo quiere. Yo espero que toditos luchemos por eso: por la seguridad. No es que el Gobierno lo está haciendo mal, pero hay algunas cosas que no están bien y nosotros queremos que todo sea bien, que nos sintamos seguros, y que no se cobren más vidas como la de Kylie", expresó.

En vista de que en la muerte de su hija está involucrado un menor de edad, Alcántara Jorge pide que sea juzgado como mayor de edad porque sus acciones fueron ejecutadas como un adulto, en horas de la madrugada.

De igual modo, puntualizó que tiene fuerzas para hablar como que sabe que "hay un Dios, hay una justicia terrenal, pero hay una justicia divina".

"No más lágrimas"

Alcántara Jorge dijo que en lo adelante no habrá más lágrimas porque sabe que su hija está con Dios.

"Yo sé que mi hija quería celebrar sus 10 años y los estábamos esperando, pero nada, que vaya, que se vaya con Dios y ahora con su abuelita (también ultimada unos días después durante un asalto). Si quieren soltar globos suéltenlo porque la hija mía vino hacer un cambio positivo. No más lágrimas por inocentes, no más lágrimas", expresó visiblemente conmovida por el dolor.

(DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

De igual modo, pidió un aplauso por los 10 años que cumpliría su hija. Durante la ceremonia, que estuvo resguardada por agentes de la Policía Nacional, fueron repartidos algunos juguetes a los niños presentes y también, como en cualquier cumpleaños, se brindó bizcocho y golosinas.

Prisión preventiva para los implicados

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra tres de los cuatro implicados en la muerte de la niña Kylie Rosa.

La jueza Fátima Veloz envió a los encartados a diferentes centros penitenciarios a cumplir con la medida de coerción. En el caso de José Alberto Figueroa (Nano) será enviado al CCR-17 de Najayo, San Cristóbal, mientras que Marcus Anthony Sánchez (Ramirito) fue a CCR de San Pedro, y Luis Sandy Manzueta fue a CCR Najayo 20, también en San Cristóbal.

Por su parte, Andy Matos (Puchinga) declaró que era menor de edad, por lo que su expediente será remitido al tribunal correspondiente, de acuerdo con lo explicado por José Martínez Brito, abogado de la madre de la niña Kylie Rosa.