Productores ganaderos de la comunidad El Paraíso en Jamao al Norte, en la provincia Espaillat, esperan que las autoridades intervengan lo más rápido posible el puente sobre el arroyo Blanco, cuya estructura colapsó el pasado domingo a causa de las lluvias registradas en las últimas semanas en esa parte del país.

Dijeron que a través de esa pasarela es que transportan a los mercados de Puerto Plata la leche que producen en Villa Trina, Los Bueyes, Palma Herrada y otras localidades, las cuales están incomunicadas con Jamao al Norte luego que se desplomó la vía de acceso.

Además, esa estructura sirve para llegar al balneario El Paraíso, visitado masivamente por turistas nacionales y extranjeros.

"La economía local depende en gran medida de ese puente, por lo que pedimos que vengan a repararlo", solicitó Eddy de León.

El ganadero Genaro Pérez explicó que este martes tuvieron que utilizar caballos y burros para que el producto lácteo pudiera llegarles a sus clientes.

Considera que este método –utilizando animales- para trasladar la leche es arcaico y representa un incremento en los gastos operativos de cada ganadero, por lo que apela a la rápida intervención del Gobierno central.

Te puede interesar Colapso del puente sobre el río Maguá deja incomunicada localidad de la provincia Duarte

Paso provisional

Ramón García, otro de los afectados en la comunidad, sugiere que sea habilitado un paso provisional seguro hasta que sea construida una nueva estructura.

Dijo que de manera temporal los lugareños colocaron un puente peatonal de madera, sin ningún tipo de seguridad, que también es utilizado por los motoristas.

Advertencia

Asimismo, los conductores piden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) colocar letreros para alertar sobre la falta del puente.

Robertico Polanco contó que tuvo que frenar de golpe para evitar caer al río cuando llegó al puente colapsado.

"Me salvé de caer gracias a ustedes que me hicieron señas para que no siguiera", señaló Polanco visiblemente nervioso mientras conversaba con los comunitarios que se encontraban en el área.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/whatsapp-image-2024-05-07-at-4.09.21-pm.jpeg (ANEUDY TAVÁREZ / DIARIO LIBRE.)

Esperan que intervengan la carretera Los moradores en El Paraíso esperan que, además del puente, sean intervenidos los casi tres kilómetros de longitud que tiene la carretera desde esa localidad hasta donde empalma con Jamao al Norte. Denuncian que esa vía se encuentra muy deteriorada, por lo que piden su reparación.

Colapso de tramo

La provincia Espaillat ha sido golpeada por las lluvias que se registran desde hace varias semanas en la región norte del país.

Un tramo de la carretera Gaspar Hernández-Río San Juan también se desplomó a consecuencia de las precipitaciones.

El área afectada se ubica próximo a la llamada "curva de la muerte", a la altura del kilómetro 1 de esa vía de comunicación terrestre.

Martín Martínez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Gaspar Hernández, explicó que el fallo en el paso vial fue provocado por la crecida del río Joba a causa de las últimas precipitaciones.

El socorrista exhortó a los choferes a tener mucha precaución al circular por esa zona.

"Los conductores deben tener la debida precaución para evitar accidentes en ese lugar", instó Martínez.

El sacerdote católico Nelson Rodríguez, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Gaspar Hernández, aseguró que esta situación era prevenible, ya que desde hace meses el tramo presentaba indicios de que podría desplomarse.

Ahora espera que el colapso sirva para que las autoridades presten atención al avanzado deterioro que presenta el tramo carretero.

La carretera, que enlaza los destinos turísticos de María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, presenta múltiples derrumbes, lo que constituye un peligro para la vida de los usuarios.

Te puede interesar Esto provocó el colapso e incendio del avión de RED Air en aeropuerto de Miami