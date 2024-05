Abinader: crisis en Haití drena recursos de dominicanos

El presidente Luis Abinader se quejó ante la comunidad internacional del peso económico que significa la crisis haitiana para el presupuesto de la República Dominicana y aseguró que la falta de un mandatario en Haití, que haga cumplir la ley, ha drenado recursos necesarios para el desarrollo de los dominicanos.

El mandatario recibió en Washington, Estados Unidos, el premio Chairman´s Award for Leadership in the Americas por parte de la Conferencia de las Américas.

Aprovechó el escenario para resaltar que uno de los retos más difíciles que ha enfrentado la República Dominicana "ha sido consecuencia del descalabro político, económico y social de la nación haitiana, desde la muerte del presidente Jovenel Moïse".

Abinader manifestó que, desde el magnicidio, RD ha asumido una carga desproporcionada, sin colaboración de una contraparte efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley. "Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano", indicó.

No obstante, reconoció la respuesta que finalmente ha dado la comunidad de países del mundo con el envío de una fuerza de paz hacia Haití.

"La instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la inminente llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en ese país nos alientan a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz, la seguridad y la democracia en Haití", expresó.

Inversión

El presidente dominicano también hizo un llamado sobre la necesidad de llevar recursos para reconstruir a Haití y asegurarse de que esa nación tenga futuro.

"Es importante decir que, simultáneamente con la pacificación de Haití, el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial: empleo, salud y educación", manifestó.

Agradeció a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Kenia y a los miembros del CARICOM. Además, al Consejo de Seguridad y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

Elecciones

El presidente Abinader garantizó en su discurso la no intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral del 19 de mayo, cuando serán elegidos los diputados, senadores y el presidente de la República.

"Quiero ser categórico frente a ustedes, como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente" afirmó.

El mandatario resaltó las cualidades de la democracia dominicana y el hecho de que se han realizado 12 elecciones desde el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en el año 1978.

Dijo que, "en consonancia con esto, la Junta Central Electoral (JCE) ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad" de las elecciones.

Abinader consideró que el galardón que recibió se debe "al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso" de su gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos.

"Este reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, y me comprometo frente a ustedes a continuar profundizándola", acotó. Y destacó que es la primera vez que esta organización reconoce a una economía en desarrollo del Caribe.

Primer dominicano premiado Esta fue la primera vez que un presidente o funcionario de la República Dominicana recibe el premio al Liderazgo de las Américas, el cual reconoce a las personas que han hecho contribuciones positivas a la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe. Este año, la Conferencia de Las Américas está enfocada en mejorar la promoción de América Latina para la inversión, el comercio y el compromiso económico. "Creemos que el presidente lo ha hecho de manera efectiva, ha reducido la corrupción, ha construido una economía más fuerte y, por supuesto, las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana son muy fuertes, saludables y están creciendo", dijo Eric Farnsworth, vicepresidente de este Consejo.