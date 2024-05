La calle Blasina Campusano, en el sector de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, Santo Domingo volvió a inundarse, debido a las intensas lluvias de los últimos días ocasionadas por la influencia de una vaguada en la República Dominicana.

En la zona, las precipitaciones registradas el sábado 18 de noviembre de 2023 produjeron varias víctimas mortales.

Una de las afectadas expresó a Diario Libre que las lluvias recientes la inquietan y desesperan. Manifestó que no puede dormir pensando en lo que ocurrió durante el evento del año anterior. Su esposo fue una de las cinco personas que fallecieron en esta zona.

Regresó a su casa hace un mes

Irene Sánchez regresó a su hogar hace apenas un mes después de pasar cinco meses en la casa de una hermana, debido a las condiciones que presentaba su vivienda.

Indicó que estaba consciente de que tenía que regresar a su casa, sin embargo siente temor de revivir el momento desesperante que experimentó hace meses, cuando una pared se desplomó arrastrando consigo toda el agua acumulada del otro lado, sorprendiendo a los residentes de la zona.

Denunció que los responsables de que las inundaciones no paren en esta área son las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, quienes afirmó permitieron la modificación de una cañada en un área verde y la construcción de un complejo de edificios que no permite que el agua drene adecuadamente.

"Es mejor a veces ni hablar, porque aquí cada quien hace lo que le da la gana. Ya uno está cansado de hablar lo mismo aquí y aquí no se hace nada", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/23112023-recorrido-por-santo-domingo-oeste-tras-inundaciones-004.jpg Así quedó la residencia de la señora Irene Sánchez con las lluvias de noviembre del año pasado. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/23112023-recorrido-por-santo-domingo-oeste-tras-inundaciones-006.jpg (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Recibe quimioterapia

La mujer recibe quimioterapia ya que padece cáncer de colón. Buscará ayuda psicológica al entender que emocionalmente no se siente bien por lo ocurrido, ya que esto podría afectar su salud. Con las lluvias de noviembre perdió a su esposo Jorge Alberto de Pozo y todos sus ajuares.

"Uno no se recupera tan fácil, pero sí me acuerdo de eso, lo transformado que estaba y luché mucho con eso yo con mis quebrantos y poca ayuda. Cuando veo los nublados me pongo muy nerviosa, quisiera que me sacaran para afuera, que no me dejen aquí", expresó al agradecer a Dios que siempre tiene personas que la apoyan.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/09052024-lugares-que-se-inundaron-en-manoguayabo---joliver-brito01.jpg Calle Blasina Campusano, en Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Sectores de SDO afectados

Varios sectores de Santo Domingo Oeste fueron afectados nuevamente por inundaciones por las constantes lluvias caídas por la presencia de una vaguada en el país. En los últimos tres días, los aguaceros han generado preocupación entre algunos residentes, quienes ven este problema como algo sin solución.

Algunos habitantes del sector Manoguayabo expresaron sentir el mismo temor que experimentaron el sábado 18 de noviembre del año pasado, cuando un diluvio cobró la vida de varias personas en la zona.

Además de la calle Blasina Campusano también se vio afectada la zona residencial Los Álamos I, donde las lluvias inundaron algunas calles y dejaron viviendas anegadas.

Según los comentarios de la zona, la problemática se debe también a la construcción de una pared en una cañada ubicada en la calle José Hilario Díaz, la cual no permite el drenaje de agua cuando ocurren este tipo de fenómenos.

De igual forma, las lluvias ocasionaron que la cañada de Guajimía tuviera una crecida, arrastrando basuras hasta algunas casas que quedan a su alrededor.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/09052024-lugares-que-se-inundaron-en-manoguayabo---joliver-brito06.jpg Colmadero asegura cada vez que llueve el agua penetra a su negocio. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/09052024-lugares-que-se-inundaron-en-manoguayabo---joliver-brito09.jpg Calle en Los Álamos I. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/09052024-lugares-que-se-inundaron-en-manoguayabo---joliver-brito07.jpg Barrio Arroyo Bonito, en Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El comerciante Teo Chalas, de Arroyo Bonito, en Manoguayabo, indicó que cada vez que llueve tiene que sacar agua del colmado y que se siente acostumbrado a la situación.

"No sé si habrá algún medio para resolver esto, pero estamos feos", precisó.

Temen enfermedades

Los comunitarios de estas zonas sienten temor de que las inundaciones traigan consigo enfermedades como el dengue u otras patologías.

El miércoles, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que hasta el momento, los casos de dengue están en "descenso y controlados", pese a la cantidad de lluvias registradas en el país.