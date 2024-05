Los puntos que Abinader quiere modificar de la Constitución

En su alocución al país de la noche del domingo, tras ganar la reelección para un segundo mandato, el presidente Luis Abinader comunicó que retomará su iniciativa para reformar la Constitución de la República.

El tema de modificar la carta magna siempre genera controversia en la sociedad ante el temor a los cambios que se le puedan introducir a la normativa, pero este lunes el gobernante explicó el alcance de su iniciativa.

Señaló que solo hay dos puntos en los que tiene interés en hacer modificaciones. Citó como uno de ellos la parte que tiene que ver con los requisitos para escoger al presidente de la República. Desea que el proceso sea "más difícil".

"Es en el área de poner cada vez más difícil cambiar los términos de elección del presidente", explicó el jefe del Ejecutivo durante LA Semanal con la Prensa.

La noche del domingo, cuando se dirigió al país tras conocer que había ganado nuevamente, Abinader dijo que con esta reforma a la Constitución quiera evitar "que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno".

"Esta victoria electoral, en mi caso,es la última porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, mi compromiso y será parte de mi legado. " Luis Abinader, presidente de la República Dominicana “

La otra área que quiere cambiar de la Constitución es la relativa a la escogencia de los miembros del Ministerio Público. Dijo que desea ese órgano "más independiente". En la actualidad es el propio presidente de la República que designa el procurador general de la República, hecho que siempre ha sido cuestionado por entender que es una persona que responderá a los intereses del mandatario de turno.

"Y lo otro, lo del Ministerio Público independiente, y sobre eso también quiero hablar con ellos (Leonel Fernández y Abel Martínez) y comprometernos en ese sentido", dijo el mandatario, que ya había hablado de sus propósitos en este primer gobierno.

Es sobre ese ánimo que tiene por objetivo impulsar una reforma constitucional, Abinader dijo que ya conversó con el expresidente de la República, Leonel Fernández, y el exalcalde y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.

Trató tema con Leonel y Abel

Habló con los políticos del tema -según explicó- cuando ambos lo llamaron por teléfono para felicitarlo por su triunfo electoral.

El mandatario garantizó que no usará la mayoría congresional que posee su partido para imponerse sobre iniciativas que deban conocerse en el Poder Legislativo.

"Yo he dicho que no importa, lo dije antes y lo repito hoy, no importa la gran mayoría que vamos a tener en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El comportamiento de este gobierno ha sido siempre conversar, consensuar y así lo vamos a hacer, no importa la mayoría en el Congreso", planteó.