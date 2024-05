Efeméride de hoy: Día Mundial del Té

El té es una de las bebidas más antiguas del mundo y la segunda más consumida después del agua. Su uso es tan importante para la cultura, la economía y la salud que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 21 de mayo como el Día Internacional del Té.

Cuando se habla de té, no se refiere a las infusiones de hierbas como la manzanilla o el tilo, sino al té cuyo origen se remonta a hace más de 5,000 años en China y que es derivado de la planta Camellia sinensis. Las infusiones de menta, manzanilla y tilo son consideradas infusiones, aunque parezca similar, no lo son, ya que el té es una infusión de la Camelia, no obstante, no cualquier infusión puede ser un té.

Existen varios tipos de té que derivan de la Camellia sinensis, entre ellos el té blanco, verde, amarillo, oolong, negro y fermentado o dark tea.

Historia del té

El origen de esta bebida data del 1500 y 1406 a.C., cuando en la provincia de Yunnan, en China, intentaron realizar una bebida medicinal sumergiendo las hojas frescas en agua caliente. Posteriormente, se convirtió en una bebida de uso cotidiano, según retrató National Geographic en un artículo.

Efeméride

De acuerdo con la ONU, "el Día promueve y fomenta medidas colectivas dirigidas a llevar a cabo actividades en favor de la producción y el consumo sostenibles de té y aumenta la conciencia acerca de su importancia en la lucha contra el hambre y la pobreza".

Asimismo, estableció que las cosechas de estas infusiones se dan en condiciones "agroecológicas muy concretas", por lo que no todos los países pueden producirlo; sin embargo, los cultivos podrían verse afectados si a estos lugares llegan las secuelas del cambio climático.

Esta festividad se conmemora desde el 2020 y en esta ocasión busca conmemorar a las mujeres que forman parte del sector, además de resaltar los beneficios que esta bebida trae para la economía, por lo que el lema es "Honrar a las mujeres de todo el mundo, de la cosecha a la taza".